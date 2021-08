Ber om grønt lys for å øke topplønninger

Kommunedirektør Per Christian Vareide mener det vil være tariffstridig å fryse topplønningene i kommunen to år på rad.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Leder i utvalg for arbeidsliv og lønn, Mimir Kristjánsson (Rødt).

Lønnsforhandlingene i Stavanger kommune er like rundt hjørnet. I den forbindelse har kommunedirektøren behov for å avklare følgende tekstvedtak fra budsjettbehandlingen i kommunestyret fra i fjor høst:

– Glade for

«Samarbeidspartiene er glade for at kommunedirektøren har besluttet å fryse lederlønningene for kommunedirektørene i 2021. For samarbeidspartiene er det viktig å redusere forskjeller i samfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er svært bevisst på å minske lønnsforskjellene mellom ledere og ansatte også i det videre arbeidet. Samarbeidspartiene ber om en sak der det redegjøres for lønnsforskjeller i kommunen og skisseres hvordan disse kan reduseres. Kommunedirektøren bes særlig vurdere virkningene av å gå over fra prosenttillegg til kronetillegg for utvalgte grupper i lokale lønnsoppgjør.»

Les også Ordførerlønn skulle ned, men gikk likevel opp

Les også Wirak på inntektstoppen for ordførere i Rogaland

Les også Slik blir topplønna i Nye Stavanger kommune

Snøen fra i fjor



Mimir Kristjánsson (Rødt) leder kommunens utvalg for arbeidsliv og lønn.

Han innrømmer glatt at det ligger en feil i tekstvedtaket han og resten av flertallspartiene utformet i fjor.

– Det skulle stått 2020, ikke 2021. Vi er glade for at kommunedirektøren frøs lederlønningene i fjor. Så det er ikke slik at det står og faller med at han gjør det samme i år. Det er ingen forutsetning for oss, og det kan godt være han har rett når han hevder det vil være tariffstridig, sier Kristjánsson.

– Saklig lønnsforskjell

I en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn (UAL) argumenterer Vareide sterkt for at det nå er på tide med et opprykk for toppledelsen.

Han mener at lønnsforskjellen mellom ledere og ansatte i

Stavanger kommune er relativt begrenset og basert på saklige grunner.

«Lederrollen er kompleks og det er en klar forventning til ledere at de oppnår god kvalitet på tjenestene, en god og effektiv ressursutnyttelse og at de fremmer et godt arbeidsmiljø og legger til rette for myndiggjorte medarbeidere. Lønnsplassering og lønnsutvikling må gjenspeile krav i

lederrollen, oppleves rettferdig og sikre at Stavanger kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver», skriver han.

Kommunedirektøren vurderer det som tariffstridig å gi nulloppgjør til sin ledergruppe to år på rad.

– Urimelig

– Dette vil oppleves som svært urimelig og går på tvers

av kriteriene i hovedtariffavtalen som er grunnlag for de årlige lønnsforhandlingene, hevder Vareide og ramser opp:

Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål

Utøvelse av lederskap

Betydelige organisatoriske endringer

Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

– Skal ta innpå

Selv om fortsatt lønnsfrys ikke er et absolutt krav, fastholder Kristjánsson det underliggende budskapet. Han er ikke enig i Vareides situasjonsbeskrivelse om relativt begrensede lønnsforskjeller.

– Jeg mener at de øvrige ansatte skal ta innpå kommunedirektørene. Det gjelder ikke minst grupper som sykepleiere, jordmødre og lærere. Det lar seg ikke rettferdiggjøre at kommunale ledere, enten det nå er politikere eller i administrasjonen, skal tjene to og tre ganger så mye som ansatte i disse gruppene, sier Kristjánsson.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide har per i dag en lønn på 1.729.000 kroner. Direktørsjiktet under ham ligger mellom 1.235.000 og 1.335.000 kroner. Kristjánsson mener dette er mer enn nok.

– Jeg ser at det ligger ved en tabell til saken, der blant andre konsernsjeflønnen i Lyse brukes som sammenlikningsgrunnlag. Jeg tror det er en mer fruktbar sammenlikning å se på tilstanden i eget hierarki, sier han.

Partiet tar resten

Rødt-politikeren er på vei langs svingete Ryfylke-veier til valgkampmøte på Sand fredag. Han sikter på stortingsplass til høsten, men bedyrer at det ikke er på grunn av lønna, som for tiden ligger på om lag 1 million kroner.

– For oss i Rødt ligger taket uansett på 680.000 kroner. Resten går i skatt til partiet. Og det er på ingen måte synd på folk som tjener 680.000 kroner. Snittet i Norge ligger på om lag 550.000, sier Kristjánsson.

Kommunestyreflertallets formaning om å vurdere kronetillegg i stedet for prosenttillegg for å fremme utjevning, blir ikke direkte avvist av kommunedirektøren, som slår fast at likt kronetillegg til alle ansatte/stillingsgrupper vil medføre høyere prosenttillegg for de med lavest lønnsnivå. Kronetillegg er imidlertid ikke videre populært blant fagforeningene.

«Med unntak av Fagforbundet er det et generelt krav fra fagforeningene i kommunen om å forhandle om prosenttillegg», heter det i saksforelegget til møtet mandag.