Hvordan ville du investert én million kroner?

I gründerkonkurransen Garderobemillionen skal ti oppstartsselskaper konkurrere om å vinne en investering på én million kroner. Men hvordan vil du investert en hel million? Vi har spurt folk på gata.

– Da hadde jeg investert i laks, sier Leif Eskil Kvalvik.

18-åringen går på St. Olav videregående skole og har på russeuniformen under jakken. Han tror fremtidens verdiskapning ligger like under havoverflaten, hos den store lakseindustrien.

– Fordi jeg har troen på at det blir veldig verdifullt. Vi har jo startet sanksjoner mot Russland. Olje kommer til å bli et problem. Jeg vil at Norge skal slutte å bore etter olje fordi det ødelegger kloden vår, så da ville jeg investert i laks.

Enten det eller fornybar energi, sier Kvalvik.

– Laks, fornybar industri – og kanskje noe bolig. Men det er jo bare én million da.

