Støre beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter

Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Torsdag er det 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffeloven som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn.

Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann. De måtte gjennom rettssaker, domfellelse og soning, i tillegg til at de møtte offentlig skam og fordømmelse.

– Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).