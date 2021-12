Folken-smitte førte sannsynligvis ikke til omikronutbrudd

DeLillos under forrige lørdags konsert i Folken. - Konserten var bortimot utsolgt. Det betyr omtrent 600 publikummere i tillegg til ansatte, frivillige og annet personal, sa Folken-sjef Jesper Brodersen til Aftenbladet torsdag kveld.

Første beskjed var at omikron-smitte på deLillos-konserten på Folken kunne føre til et stort utbrudd. Nå ser det ut til at dette ikke har skjedd.

Publisert: Publisert: Nå nettopp