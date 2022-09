Familien til dobbelt­draps­dømt (20) saksøker staten

I fjor tok Jonatan Krister Andersen (20) livet sitt i Mandal fengsel. Nå varsler familien søksmål mot staten.

20-åringen sonet i Mandal fengsel da han døde.

KRISTIANSAND/MANDAL: – Staten har feilet i å ivareta ham og holde ham i live, framholder familiens advokat, Maria Hessen Jacobsen, i Advokatfirmaet Elden til Fædrelandsvennen.

I en stor artikkel i VG søndag fortelles for første gang historien om Jonatan Krister Andersen.

Gjennom dokumenter og vitneforklaringer belyses hans tid i fengslene etter at han ble dømt for drapene ved Wilds Minne skole i Kristiansand i 2016.

– Det gjør vondt å først nå forstå akkurat hvor vanskelig Jonatan hadde det bak murene og hvilken skjebne han led. Det er vondt og vanskelig å ta inn over oss, uttrykker familien til Fædrelandsvennen.

Andersen var 15 og et halvt år da han ble pågrepet, to dager etter at Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) var funnet knivstukket.

Han ble dømt til 11 års fengsel for drapene.

I fjor høst tok 20-åringen sitt eget liv i Mandal fengsel.

Familien har delt dette bildet av Jonatan Krister Andersen. Bildet er tatt da han var 15 år.

Ønsker å få til endring

Familien mener han ble sviktet på flere ulike nivåer under soning. De mener staten ikke har overholdt sine plikter i menneskerettskonvensjonen til å forhindre at mennesker kan ta livet sitt.

I en epost til Fædrelandsvennen uttrykker familien at de med et søksmål har behov for at noen skal stilles til ansvar for Jonatans skjebne. De opplever ikke at staten er villige til verken å ta ansvar eller læring.

– Ved å stille kriminalomsorgen og helsetjenesten til ansvar kan man forhåpentligvis oppnå endring. Endringer som kan forhindre at en annen familie skal måtte oppleve det vi har opplevd, uttrykker familien.

Det varsles også krav om oppreisning til Andersens etterlatte.

Mor Kristin Oseberg Andersen uttrykker overfor Fædrelandsvennen at familien forsøkte å si fra om det de reagerte på ved sønnens soningsforhold. Hun skriver at de fikk gjentatte forsikringer om at alt var ok.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Parallelt har Andersens familie anmeldt pliktbruddene de mener Kriminalomsorgen og helsetjenesten har gjort seg skyldig i.

Anmeldelsen ble henlagt hos politiet uten etterforskning. Henleggelsen er påklaget til Statsadvokaten i Agder.

Utenfor faglig forsvarlighet

20-åringen fikk poliklinisk psykiatrisk behandling av Sørlandet sykehus da han døde. Statsforvalteren i Agder har allerede hatt tilsyn med dem, og Fædrelandsvennen har fått innsyn i en sladdet versjon av vedtaket.

«Oppsummert ser vi at pasienten fikk tett oppfølging. Han ble jevnlig vurdert av spesialister og jevnlig drøftet i tverrfaglige møter, samt adekvat fulgt opp etter bekymringsmeldingen fra pasientens medfange. Alt dette i tråd med god praksis. Det foreligger imidlertid en rekke forhold som samlet sett er utenfor faglig forsvarlighet, gitt den alvorlige problematikken», heter det.

Etter dødsfallet iverksatte politiet selv en undersøkelsessak, der konklusjonen var at det ikke hadde skjedd noe straffbart, opplyste politiadvokat Liv Seland til Fædrelandsvennen i januar.

Fengselets egen gjennomgang konkluderte med at det ikke var «avdekket klanderverdige forhold» fra deres side.

– Vi mener at Agder fengsel har vært tett på, har gitt god oppfølging og har hatt god dialog med helsetjenesten, skrev assisterende regiondirektør Tore Tøsse Notøy i en epost til Fædrelandsvennen i januar.