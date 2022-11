Derfor blir de aller fleste brannene henlagt

Etterforskningene av branner i vårt distrikt fører svært ofte til at saken blir henlagt. – En brann er en belastning for de som rammes. Lista for påtale ligger høyt. Vi må være helt sikre, og det kan være vanskelig i mange tilfeller, sier politiinspektør Morten Svensen.