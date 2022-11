Krise i barne­psykiatrien: Lange vente­lister og frist­brudd, likevel vil SUS-ledelsen spare 26 millioner kroner

Under pandemien manglet det ikke på fagre løfter om å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Nå vil SUS-ledelsen at Klinikk for Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) kutter 26 millioner kroner. Et hovedargument er at det skal spares til nytt sykehus.