Et enstemmig formannskap hiver seg på Karusellen

Stavanger formannskap gikk torsdag inn for å forskuttere for den såkalte Karusellen, den nye forbindelsen fra Hillevågsveien og ned i utbyggingsområdet Paradis. Pris: Om lag 125 millioner.

Slik skal Karusellen forbinde Hillevåg med arealene på nedsiden av jernbanen. Hillevågsveien til høyre, jernbanen til venstre.

Karusellen skal gå ned i bakken i spiralform og på den måten bringe biltrafikk til og fra området under jernbanelinjen.

Norconsult har anslått kostnaden til om lag 95 millioner kroner. I tillegg kommer grunnerverv på anslagsvis 30 millioner.

Prisene er fra mars i fjor.

– Viktig å ta tak

Frode Myrhol (Folkets parti) mente det er svært viktig at kommunen nå tar et tak for å få fart på byutviklingen i dette området.

– Når vi nå tilbyr en utbyggingsavtale på samme måte som på Madla/Revheim, vil det bidra til at vi får fart på utbyggingen i det som delvis blir en helt ny bydel, sa Myrhol

Også John Peter Hernes (H) mente det er nødvendig at kommunen tar seg av rekkefølgekrav for å redusere tidskostnaden for utbyggerne.

- Det er for få byggekraner i byen, ikke minst når det gjelder boligprosjekter, sa Hernes.

Fordeles senere

Kostnaden for infrastrukturen skal senere fordeles på utbyggerne i området, i første rekke Bane Nor Eiendom som eier det langt meste av arealene.

Det er imidlertid den andre grunneieren, Base Eiendom, som har mest hastverk for å bli ferdig med prosjektet Consulens Brygge.

Tidshorisont

De to utbyggerne har forskjellige tidshorisonter for sine

utbygginger. Base har allerede gjennomført første trinn av sin utbygging, har behov for

at tiltaket sikres gjennomført nå for å komme videre. Uten ny atkomst vil utbyggingen stoppe opp. Base har søkt om dispensasjon, men kommunen har avvist søknaden.

Samtidig er ikke Base sitt prosjekt stort nok til å bære hele kostnaden av Karusellen på sine skuldre.

Bane Nor har på sin side ikke noe krav om at tilkomsten skal være gjennomført før de har bygd

30.000 kvm BRA, en milepæl som ligger flere år fram i tid, kanskje fem år.

– Uheldig

I saksforelegget fra kommunedirektøren heter det blant annet:

«Slik plansituasjonen er i dag, er det nødvendig å få Karusellen gjennomført for den videre

utvikling av Paradis. Uten Karusellen kan utviklingen av Paradis stoppe opp. Det er ikke i

kommunens interesse, som tvert om ønsker at det settes fart i utbyggingen. Videre er det

uheldig for beboere der om delvis utbygde områder blir stående halvferdig.»