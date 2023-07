Mímir om brilletyveriet til Moxnes: - Flaut og dumt

Mímir Kristjánsson trodde nesten ikke det han hørte da han ble kjent med at hans egen partileder var tatt for å ha stjålet et par med solbriller på Gardermoen. - Dette er flaut og dumt, men jeg har fortsatt tillit til Moxnes, sier til Kristjánsson.