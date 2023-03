Vogntogfører om denne forbikjøringen på E39: - Skremmende

– Dette kunne gått skikkelig galt, sier vogntogfører Sebastian Nysted etter å ha blitt forbikjørt av et annet vogntog på E39 tirsdag kveld.

Andreas Askildsen Journalist

Forbikjøringen skjedde nord for Vatlandstunnelen på E39. Tunnelen ligger på toppen av en bakke, hvor det er et felt i nordgående retning og to felt i sørgående retning.

– Da forbikjøringsfeltet tok slutt, hadde alle personbilene passert, og jeg hadde to vogntog bak meg. Plutselig begynner vogntoget bak meg å blinke, og jeg ser at Posten-bilen ligger over sperrefeltet og den heltrukne sperrelinjen, sier Sebastian Nysted.

– Skremmende

Han kjørte selv et vogntog med en totalvekt på 50 tonn. Vogntoget som kjørte forbi ham var et såkalt modulvogntog modulvogntogModulvogntog kan ha en totallengde på inntil 25,25 meter..

– Hjulene på høyresiden av vogntoget som kjørte forbi lå over i mitt felt, og jeg måtte nesten klemme bilen min inn i autovernet og måtte bråbremse. Det er en sving ved tunnelåpningen, og dette kunne gått skikkelig galt, sier Nysted.

– Hva tenker du om at en bransjekollega foretar en slik forbikjøring?

– Det er utrolig dumt og skremmende. Det danner et negativt bilde av det jeg vil si er en utrolig flott bransje. Det er dumt at noen få skal trekke ned bransjens rykte, sier Nysted.

– Ingen ledige patruljer

Nysted tok kontakt med politiet for å varsle om forbikjøringen. Politiet bekrefter at de ble varslet om kjøringen.

– Vi fikk melding om at et vogntog foretok en farlig forbikjøring og vinglet. Meldingen kom inn til oss klokken 21.23, men på dette tidspunktet hadde vi ingen ledige patruljer i dette området som kunne fange opp bilen, sier operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt.

Det var på denne strekningen, nord for Vatlandstunnelen på E39 forbikjøringen ble foretatt.

Krystallklare regler

Politibetjent Aleksander Naley ved trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon har sett videoen og er klar på hvilken reaksjon som gjelder hvis politiet stanser bilister som kjører på denne måten.

Politibetjent Aleksander Naley ved trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon

– Dette ville minst gitt et forenklet forelegg på 5900 kroner og tre prikker for å krysse og kjøre i gult sperreområde. Disse sperreområdene er der av en grunn, som hvis det er en bakketopp der sikten er dårligere. Vogntogføreren sitter riktignok litt høyere og har bedre sikt enn en personbilfører, men det er likevel ingen grunn til å krysse heltrukket sperrelinje. Det er ikke rom for vurderinger her, sier Naley.

200 meter før to felt blir til ett i bakken opp mot Vatlandstunnelen varsles dette med skilt for sammenfletting. Lengre opp i bakken, der feltene flettes sammen til ett er det også skiltet med sammeflettingsskilt.

– Hva tenker du om at en yrkessjåfør kjører på denne måten?

– Jeg forventer en bedre vurderingsevne fra yrkessjåfører enn det jeg ser i klippet her. Jeg vil minne om at det er store krefter i sving, det kan fort ende med en dødsulykke dersom en personbil får et slikt vogntog i fronten, sier Naley som understreker at han ikke har sett foranledningen for forbikjøringen og ikke kjenner til hvilken fart kjøretøyene holdt.

Naley har følgende råd til trafikanter:

– Når du ser skiltene som markerer at to felt blir til ett, må du begynne å planlegge for om forbikjøringen lar seg gjøre eller ei. Da må du vurdere om du skal trekke deg tilbake og legge deg inn. Innsnevringen til ett felt kommer sjelden brått på. Rådet er å være årvåken og følge med på skiltene. Og så vil jeg minne alle om å være på tilbudssiden og spille hverandre gode, sier Naley.

– Totalt uakseptabelt

«Slik kjøreatferd er selvfølgelig totalt uakseptabel i henhold til hvordan vi ønsker å framstå langs veiene», skriver presse- og kommunikasjonsrådgiver Aleksander Hømanberg i Posten Norge til Aftenbladet.

Han sier at trafikksikkerhet er prioritet nummer én for deres sjåfører, fra første dag de blir ansatt.

«Dette er et klart brudd på våre retningslinjer», svarer Hømanberg.

Personalsak

Ifølge ham er det svært uvanlig at selskapet får denne type tilbakemeldinger fra andre trafikanter. Han viser til at de har mange biler på veien og kjører hundrevis av ruter hver dag.

«Vi er en stor aktør som er svært synlig langs Norges veier, noe som gir oss et stort ansvar for å tenke trafikksikkerhet i alt vi foretar oss».

Hendelsen ved Vatlandstunnelen håndteres nå som en personalsak internt i selskapet.

«Det vi kan si er at det vil bli en ny gjennomgang av vår sikkerhetspolicy og hvordan vi forventer at våre sjåfører skal opptre langs veiene», skriver Hømanberg.

Stikkprøver

– Har dere ekstra krav til kompetanse hos førere som skal kjøre modulvogntog enn for de som kjører ordinære vogntog?

«For å kjøre modulvogntog er du nødt til å inneha klasse CE-sertifikat. Dette gir sjåførene lov til å kjøre med henger eller tralle. Denne opplæringen er ganske omfattende både med teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg gjennomfører vi interne sikkerhetskurs og tar jevnlige stikkprøver med sikkerhetskontroller for å sikre oss at sikkerheten blir ivaretatt blant våre sjåfører langs veiene.», skriver Hømanberg.

