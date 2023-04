Bil på taket i elv i Egersund: – Skadet mann anmeldt for falsk forklaring og ruskjøring uten førerkort

Politiet fastslår at det bare var én person i bilen som kjørte i elven ved Egersund. Føreren blir anmeldt for falsk forklaring, og for kjøring i påvirket tilstand uten førerkort.