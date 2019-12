De var nær å avlyse julefeiringen. I løpet av 15 minutter snudde alt

JÆREN: Julaftenfeiring nummer 19 i Røde Kors-huset på Bryne var i fare, på grunn av mangel på frivillige hjelpere. Så ordna det seg på et blunk.

Den tradisjonsrike julekveldsfeiringen i Røde Kors-huset på Bryne var i fare. Men det ordna seg, og julaften er Thor Inge Sveinsvoll og hans hjelpere klare med julemat til alle og gaver til barna. Foto: Ove Heimsvik

I 18 år har Bryne Røde Kors arrangert julefeiring for folk som ønsker å være sammen med andre på julekvelden. Et arrangement som har gitt en følelse av fellesskap og samhørighet for de omkring 30 personene som dukker opp hvert år.

Men i oktober måtte Røde Kors sin ansvarlige for julekveld-feiringen, Thor Inge Sveinsvoll, konstatere at det så rimelig mørkt ut for utgave nummer 19. Altfor få frivillige var på plass. Da gikk Sveinsvoll ut og beskrev situasjonen i lokalavisa Jærbladet.

– Kjemperespons

– Da dette ble publisert, var det seks personer som meldte seg som frivillige i løpet av bare 15 minutter. De var fra både Bryne, Klepp og Hå. Kjemperespons, sier Sveinsvoll til Aftenbladet.

Dermed er de nå åtte frivillige som skal være med og stelle i stand julekveld for dem som ønsker det.

– Én ting er å pynte og sette fram julematen, men maten er bare en del av opplevelsen. Det viktigste er å være sammen, og for oss frivillige handler det om å snakke med dem som kommer. Jeg tror mange er i en situasjon der de kjenner på ensomhet og har behov for noen å snakke med på en sånn kveld, for alle har minner fra julaften da de var små. Dessuten er det en dag alle skaper forventninger til, sier Røde Kors-lederen.

Han håper ellers at noen som kan spille et instrument eller to leser dette og får lyst til å bidra.

– Tidligere år har noen vært innom og spilt piano eller andre, egne instrumenter. Det er alltid hyggelig med litt levende musikk, men vi frivillige kan dessverre ikke bidra på dét området. Derfor hadde det vært fint om noen meldte seg.

Ingen skal sitte alene

Per 18. desember var 20 personer påmeldt til julaftenfeiringen i Røde Kors-huset på Bryne. Noen flere kommer i dagene før julaften, og vanligvis dukker det opp noen uanmeldte i tillegg.

– Vi steller i stand til det antallet som er påmeldt. Så dekker vi heller på fortløpende, etter hvert som folk dukker opp. Dekker vi på til flere enn de som er påmeldt, risikerer vi at noen blir sittende alene. Det vil vi ikke. Vi feirer jul sammen, og da sitter vi sammen. Vi ønsker at det skal være fullt rundt bordene, sier Sveinsvoll.

– Har du inntrykk av at det på noen måte er flaut å delta i slike arrangementer på julaften?

– Nei, det signalet har jeg aldri fått. Men vi spør ingen om hvorfor de kommer, vi spør bare om hvor gamle eventuelle barn er, fordi vi vil finne passende presanger til dem, sier Sveinsvoll.

– Det varmer

Han legger til at det kun er barn og ungdom opp til 15–16-årsalderen som får gaver, ikke de voksne.

– Vi prøver å gi det vi kan kalle fornuftige gaver, som for eksempel en leke som ikke går i stykker eller ullundertøy, sier han.

– Hva vil du si at dette arrangementet gir deg, som en av ildsjelene bak?

– Julaften er en dag som betyr mye for mange, og det varmer og gir meg glede å se at andre har det bra, sier Thor Inge Sveinsvoll.

Petter Nygaard Kirkhus inviterer til «Jul for alle» på Edeståvå i Klepp for femte gang på rad. Foto: Jon Ingemundsen

Femte gang i Klepp

I Hå er det ikke noe eget julaften-arrangement, men på Edeståvå i Klepp sørger kokken Petter Nygaard Kirkhus for nok en julaftenfeiring – den femte i rekken siden han dro tilbudet i gang i 2015.

– Vi har 50 deltakere på lista til nå, sa Kirkhus til Aftenbladet 17. desember. Han regner med antall personer kommer opp i 80–90 totalt.

– Tidligere år har det vært 20–30 påmeldte rundt 17. desember, så forhåndspåmeldingen er veldig bra. Pågangen av frivillige har også vært veldig god, rundt 25–30 interesserte har meldt seg, sier han.

I et førjulsintervju i 2017 sa han vil sørge for at «Jul for alle» i Klepp skal leve i minst 10 år.

– Det blir vanlig opplegg, med ribbe, pinnekjøtt, riskrem og julekaker, sier Kirkhus.

