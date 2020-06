Eiendomsskatt fra Vardafjell vedtatt i hastemøte

Eiendomsskatten fra Vardafjell vindpark er foreløpig beskjeden. Foto: Jarle Aasland

På et hastemøte i takstnemnda denne uken, ble taksgrunnlaget for Vardafjell vindpark satt til 30 millioner kroner. Det betyr at Sandnes i år kan kreve fattige 60.000 kroner i eiendomsskatt fra vindparken.