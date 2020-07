Korona-utelivet: Gjester oppgir at de ikke er kjent med råd og anbefalinger

Slik så det ut på Hansen Hjørnet, lørdag ettermiddag, 11. juli 2020. Foto: Carina Johansen

Stavanger kommune satte inn ordensvakter for å sørge for at vi opprettholdt smittevernet på byen. Dommen: De fleste er flinke, men noen av oss sliter med å forstå alvoret av situasjonen.