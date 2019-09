Kari Nessa Nordtun blir ny ordfører - i dag presenteres «Stavangerplattformen»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Miljøpartiet de grønne, Rødt og SV er klare til å ta makten i Stavanger.

– Valget 2019 levnet ingen tvil: Folket vil ha et politisk skifte i Stavanger, skriver partiene i invitasjonen til en pressekonferanse i dag klokken 12. Der vil den politiske plattformen for de neste årene i Stavanger presenteres.

– Partiene har forhandlet seg frem til et solid politisk fundament som skal legges til grunn for politikken som føres de neste fire årene. Det er derfor en stor glede for de samarbeidende partiene å kunne presentere historiens første politiske plattform for Nye Stavanger.

I den anledning inviteres det til pressekonferanse i byparken i Stavanger sentrum klokken 12.00, hvor representanter fra alle de respektive partiene vil være tilstede, skriver partiene i pressemeldingen - som er underskrevet av Kari Nessa Nordtun, påtroppende ordfører i Stavanger.

Aftenbladet sender direkte fra pressekonferansen klokken 12.00.