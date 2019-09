Kari Nessa Nordtun blir ordfører - nå presenteres den nye «stavangerplattformen»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet de grønne, Rødt og SV er klare til å ta makten i Stavanger.

Se pressekonferansen i videovinduet øverst.

– Partiene har forhandlet seg frem til et solid politisk fundament som skal legges til grunn for politikken som føres de neste fire årene. Det er derfor en stor glede for de samarbeidende partiene å kunne presentere historiens første politiske plattform for Nye Stavanger, står det i pressemeldingen som ble sendt ut mandag morgen.

Mindre bompenger og cruiseskipene ut av Vågen. Slik blir Stavanger de neste fire årene.

På pressekonferansen som startet i byparken klokken 12.00 ble det klart at disse får lederposisjonene i det nye bystyret:

Kari Nessa Nordtun (Ap) blir ordfører.

Dagny Hausken (Sp) blir varaordfører.

Frode Myrhol (FNB) blir leder for utvalg for samfunnsutvikling.

Eirik Faret Sakariassen (SV) blir leder for kommunalutvalg for oppvekst.

Mimir Kristjansson (Rødt) blir leder for det nyopprettede kommunalutvalget for arbeid.

Rune Askeland (MDG) blir leder for utvalg for miljø og utbygging.

De to siste kommunalutvalgene skal ledes av folk fra Arbeiderpartiet. Trolig betyr det at Sølvi Ona Gjul blir leder for kommunalutvalget for velferd og helse, mens Arnt Heikki Steinbakk blir leder for utvalg for kultur, idrett og innbyggerdialog.