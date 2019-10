Stavangerflint fra først til sist

For to år siden forsøkte Rune Stubrud seg med en bok der fajansen fra Figgjo ble presentert kronologisk fra 1949 til 1980. Det ble en suksess som endte med et utsolgt opplag.

Nå går han løs på Stavangerflint, fra starten i 1949 til slutten i 1979. Denne gang har gudbrandsdølen samarbeidet med kona og siddisen Marianne Berg Haaland, og sammen har de funnet fram til over 700 bilder og 200 ulike dekorer.

Dermed får de vist bredden og utviklingen i produksjonen. Fornuftig nok tar de et lite forbehold om mulige feil og unøyaktigheter, og slikt kan jo rettes opp i neste opplag.

Fakta: Stavangerflint Stavangerflint ble dannet i 1946 i regi av Trygve Brekke, og produksjonen startet i 1949. I 1968 fusjonerte firmaet med Figgjo Fajanse, og i 1979 ble all virksomhet samlet på Figgjo. I dag er de gamle veggene til Stavangerflint en del av bygget til Rogaland Felleskjøp i Hillevåg.

Det er i hvert fall det som skjer med Figgjo-boka. Den kommer nå i et nytt, oppdatert opplag, som også inkluderer 50-60 nye bilder. Den vil i tillegg bli solgt i en kassett sammen med Stavangerflint-boka. – Vi jobber også med å få lagt ut oppdateringen på nett, forteller Rune.

For ham startet Stavangerflint-samlingen med et servise kalt «Brunette», kjøpt på loppemarked da han flyttet til Oslo.

– Har du noen favoritter i dag?

Rune tenker seg om. Så nevner han dekorene «Polka», «Lotus», «Jadar» og «Martello». «Smørgås», også. Det er nok å velge mellom.

Katalogiseringen i boka har skjedd ut fra materialet som er bevart. Mye har forsvunnet gjennom årene, ikke minst i forbindelse med nedleggelsen av fabrikken i Stavanger og flyttingen til Figgjo. Men Jærmuseet har fått overta det som er igjen, inkludert en god del prislister og arbeidstegninger. Det har kommet til god nytte nå.

En notatbok fra Thorbjørn Feyling (1907–1985), Stavangerflints første kunstneriske leder, er også i behold. Den er fra rundt 1954, og der har han klistret inn alle innkjøpte mønstre.

– Den burde bli utgitt på en eller annen måte, mener Rune.

«Klassisk fajanse fra Stavangerflint» gis ut tirsdag, med full lansering på Figgjos fabrikkutsalg lørdag 19. oktober. Der relanseres samtidig 60-tallserviset «Ruth», nå under navnet «Ruth 2020». Det ble i sin tid designet av Rolf Frøyland fra Sandnes, og etter planen vil 92-åringen selv være tilstede.

Interessen for Stavangerflint-boka er i tillegg vakt i Oslo og vil også få en lansering der. Utgiver er Ajax Forlag, stiftet i Sandnes i fjor. Det drives av Frank Robert Jacobsen, som også er engasjert i Dreyer Bok.

