Kommunen vurderer overvåking for å stoppe sextreff på Orre

Grunnen er at området er blitt et slags fristed for personer som ønsker tilfeldig sex, og som avtaler dette på spesielle nettsider.

Aktiviteten har foregått på stranden og på parkeringsplassen.

Parkeringsplassen på Orre er tidvis tilgriset med kondomer og dopapir.

Sex- og friluftslivet der er nå blitt så forstyrrende for turgåere, at fungerende rådmann Kåre Strand støttet Jæren friluftsråd i at friluftsrådet, kommunen og Fylkesmannen må ta tak i problemet, skriver Jærbladet.

– Et alternativ er kameraovervåking av parkeringsplassen ved Friluftshuset. Det er litt synd dersom vi må gå til et sånt skritt, men dette er et åpent publikumsareal som skal være trygt for alle, sier Strand til avisen.

Turgåere etterlyser skilting om at dette ikke er en naturiststrand.

– Vi ønsker egentlig minst mulig skilting i vernesonen, men dersom det stadig utvikler seg uønsket oppførsel her, må det vurderes, sier Strand som forteller at kommunen har jevnlig kontakt med politiet om situasjonen på Orrestranda og omegn.