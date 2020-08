NTNU-rektor vil ikke avlyse fadderuka - gikk ut og møtte studentene i stedet

- Fadderuka handler om å bli kjent med campus, byen og medstudenter, og å få sosialt nettverk. De som sier fadderuka er som russefeiring, glemmer disse elementene. Fadderuka handler slettes ikke bare om problematisk alkoholbruk, den er ekstremt viktig. Den betyr mye både for det studiemessige og sosiale. Det sier NTNU-rektor Anne Borg som ikke vil avlyse fadderuka.

Den gangen Marit Reitan (t.v.) og Anne Borg var ferske studenter, fantes ingen fadderordning. De anser den som veldig viktig både for det sosiale livet og faglige utbyttet for studentene. Foto: CHRISTINE SCHEFTE/ADRESSA

Tirsdag kveld tok hun seg heller en spasertur i byen for å møte ungdommen, sammen med prorektor.

Den gangen Borg studerte teknisk fysikk på NTH fantes ingen fadderuke. Universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim framsto som kjempesvær og hun følte seg veldig liten.

Ensomt uten fadderuke

Fadderordning fantes heller ikke i Oslo da prorektor Marit Reitan studerte statsvitenskap på Blindern i Oslo.

- Vi har lagt mer vekt på det studentsosiale miljøet fordi det er viktig for studiene, det kan være avgjørende for at studiene fullføres, sier Reitan til Adresseavisen.

- Vår største frykt er at studenter skal bli isolert på en hybel uten å bli kjent med noen, sier Borg.

Tirsdag kveld gikk hun sammen med prorektor Marit Reitan og dekan Fredrik Shetelig rundt om i byen ikledt natteravn-vest fra Bymisjonen.

Spredt omkring i midtbyen kunne grupper på mellom 10 og 20 studenter ses, med faddere som innviet dem i ulike aktiviteter og viste dem rundt.

«Hei, hei», lød det stadig vekk fra forbipasserende studenter. Anne Borg var kjent for dem. Flere ville ha bilder av seg sammen med selveste rektor.

NTNU-rektor Anne Borg er uenig med dem som mener fadderuka burde vært avlyst på grunn av koronasmitten. På byen tirsdag kveld trengte hun ikke være redd for ikke å bli gjenkjent av studentene sine. Foto: CHRISTINE SCHEFTE/ADRESSA

Mye festing og bråk

Natt til onsdag meldte politiet om mye festing. Politiet i Trondheim er oppgitt over studenter som holder naboer våkne for tredje natta på rad og ber studenten ta ansvar.

Det kom en rekke meldinger om fester i Trondheim natt til onsdag, ifølge politiet. Politiet påpeker på Twitter at det er tredje natten på rad studentfestene ødelegger nattesøvnen til Trondheims beboere.

– Vi forsøker å ta så mange oppdrag vi klarer. Politiet ønsker at studentmiljøene tar ansvar, skriver politiet i Trøndelag på Twitter, ifølge NTB.

Da Aftenbladet møtte studenter på fadderfest tirsdag kveld gikk det meste rolig for seg. Mange studenter Aftenbladet snakket med følte seg stemplet som «uvettig ungdom», uten grunn.

Student smittet

Tirsdag meldte NTNU at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap en student i et av de mange fadderutvalgene ved fakultetet har fått påvist koronasmitte.

Hestbek opplyser at vedkommende er i isolasjon. Hele fadderutvalget gikk straks i karantene da det ble kjent at studenten hadde fått påvist smitte.

Studenten fikk påvist smitte i helga, før fadderuka startet, opplyser Hestbek i en epost til Adresseavisen.

Hverken den smittede studenten eller andre i fadderutvalget har vært i kontakt med nye studenter eller faddere, ifølge den konstituerte dekanen.

Flere fadderuke-arrangementer er blitt avlyst etter at det har kommet sterk kritikk mot studentene som fester mens smittetrykket øker i Norge, og særlig i Oslo. BI i Oslo valgte natt til onsdag å avlyse resten av fadderuken.

I Bergen vil det bli tatt en ny vurdering onsdag.

– Jeg ber studentene i Oslo skjerpe seg, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, til NTB.