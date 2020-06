Har funnet areal i Time som kan gi 8000 nye arbeidsplasser

De største arealene for datasenter kan komme i nabolaget her på Kalberg, der Statnett nå bygger regionens nye strømbase. Foto: Pål Christensen

Av et areal på 6000 dekar blir nå tre områder på til sammen 1881 dekar pekt ut som aktuelle for et internasjonalt datasenter på Jæren.