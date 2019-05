– Det er ikke alle som liker å løpe fire runder rundt Stokkelandsvatnet. Det må skje noe og være litt fart og spenning, sier Katrine Friis-Ottessen (44) til Aftenbladet.

Hun er en av flere som er blitt hektet på hinderløp de siste årene.

– Jeg tror ikke at jeg overdriver hvis jeg sier at jeg sprang 15–20 løp i fjor, sier Friis-Ottessen.

Tarzan-tikken for voksne

– Hva er det som gjør deg hektet?

– Jeg tror det handler om å bruke hele kroppen. Det kjekkeste i gymtimene var jo Tarzan-tikken, og dette er Tarzan-tikken for voksne med frisk luft på kjøpet, sier 44-åringen, som har jobbet som instruktør på treningssenter i 20 år.

Pål Christensen

For øyeblikket er hun sykemeldt på grunn av et kne, etter at hun falt ned fra et hinder, men lørdag 4. mai er hun med på å arrangere et eget løp i Sandnes sammen med Martin Kistle, Remi Tveit og Tor Semming Mikkelsen.

– Det håret målet mitt er å delta selv til neste år for å teste vårt eget løp når vi arrangerer det for tredje gang, sier Friis-Ottessen.

Fysiske og mentale hinder

En av de mest spesielle barrierene er et helt rugbylag som står klar til å takle deltakerne like ved Melkebaren i Industrigata.

– Det er først og fremst en psykologisk utfordring mot slutten av løpet når deltakerne er slitne, sier Martin Kistle.

Navnet på løpet er Northman OCR, og forkortelsen står for Obstacle Course Racing. På godt norsk blir det et hinderløp av den litt mer ekstreme sorten med en god blanding av hinder som tester både fysiske og mentale grenser. Noen er vanskeligere enn andre, og det som kan være lett for noen, kan være knallhardt, anstrengende og angstfremkallende for andre.

For å komme seg over, under og forbi de forskjellige hindrene må deltakerne både bade, vade, balansere, hoppe, klatre og krype. De må også henge etter armene og slenge seg for å komme framover.

– Vi er fire personer som tar to uker ferie fra jobb for å arrangere dette løpet, sier Kistle.

Når 80 ulike hinder skal på plass, er det ikke nok å bruke et par kvelder. Alt skal planlegges, fraktes og rigges både opp og ned. Mange av barrierene er bygget av elever på tømrerfag ved Godalen videregående skole.

– I fjor tror jeg at jeg sov 20 minutter natten før løpet. Jeg la meg klokken 04 og sto opp klokken ti på halv fem, sier Kistle.

På kort tid har hinderløp gått fra å være en marginal sport for de få og spesielt interesserte til å bli noe som fenger mange. Det betyr at flere løp har sett dagens lys. Trolljegerprøven på Foss-Eikeland var tidlig ute og ble arrangert for første gang i 2014.

Dobling av deltakere

I fjor ble Northman arrangert for første gang med start ved Stokkelandvatnet på Ganddal og mål på Ruten i Sandnes. Store deler av den nærmere 9 kilometer lange løypa går gjennom Sandvedparken.

– Mer teknisk, og mindre gjørme enn Trolljegeren, med 80 hinder tett som hagl, er beskrivelse fra Friis-Ottessen.

Første året var det 628 startende. I år er det dobbelt så mange påmeldte fordelt på fire klasser: Elite, vanlig individuell start, små lag og store lag, der deltakerne har anledning til å hjelpe hverandre.

For eliteklassen fungerer løpet også som kvalifisering til EM og VM, og de får straff i form av burpees (der du må hoppe opp i full strekk fra en liggende stilling) dersom de ikke klarer å passere et hinder på riktig måte.

Bare på Ruten blir det bygget opp seks store konstruksjoner som deltakerne må passere før de kan krysse målstreken. Det siste hindret kalles for Dragon Back og kan være mentalt krevende mot slutten av det tøffe løpet.

– Det ser veldig fryktinngytende ut, og er først og fremst en psykologisk utfordring. Egentlig er det ikke så vanskelig hvis du bare hopper i det, sier Martin Kistle.