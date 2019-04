Da politiet stanset russebussen i en 80-sone, oppholdt alle passasjerene seg på dansegulvet

Natt til søndag ble en russebuss fra Haugalandet stanset av utrykningspolitiet i en 80-sone i Sveio kommune. Samtlige av passasjerene var uten setebelte og oppholdt seg på dansegulvet bak i bussen før de ble stanset. Sjåføren ble fratatt førerkortet på stedet, og det ble i etterkant fattet vedtak om bruksforbud på bussen i to måneder, skriver politiet i en pressemelding søndag kveld.

- Det er viktig at russebussene forholder seg til de lover og regler som gjelder for alle. Dette gjelder selvsagt også vegtrafikkloven, sier jourhavende jurist i Sør-Vest Politidistrikt, politiadvokat Sveinung A. Andersen.

I dette tilfellet har det fått konsekvenser både for sjåføren og passasjerene som skulle bruke bussen fremover.

- Denne bussen ble kjørt på en uforsvarlig måte. Etter vegtrafikkloven kan det da ilegges bruksforbud. Av trafikksikkerhetsmessige hensyn mener politiet at dette er påkrevd i denne saken. Det er selvfølgelig synd at de ikke får bruke bussen mer i russetiden, men beruset ungdom som beveger seg rundt i en buss i høy hastighet er farlig, sier Andersen.

Politiet vil fortsette å ha fokus på kontroll av russen i trafikken, for å tilstrebe at 2019 blir et trygt år for russen.