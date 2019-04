11 biler avskiltet på Ålgård – kontrollør ble nesten kjørt ned

Statens vegvesen har fredag stått på Ålgård med såkalt ANPR-kamera (automatisk skiltgjenkjenning) som kontrollerer kjøretøy for forsikring, EU-kontroll og om det ligger noen mangler på kjennemerke.

Over 4000 ble avlest og av disse var det 11 kjøretøy som mistet skiltene sine.

Sju biler ble avskiltet fordi de mangler EU-kontroll, mens to mistet skiltene på grunn av manglende forsikring. To biler måtte parkere fordi omregistreringsavgiften ikke var betalt.

Blant de sju som manglet EU-kontroll var en turbuss. Alle passasjerene måtte om bord i en ny buss før ferden kunne fortsette, opplyser Statens vegvesen.

I tillegg til å avskilte en rekke kjøretøy, fikk 12 personer gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Én sjåfør blir anmeldt for usikret barn under 15 år i bilen, i tillegg blir føreren anmeldt for å ha flere personer i bilen en tillatt.

– Dette var en varebil som hadde fire personer om bord, hvorav to barn. De to barna satt i føresete og hadde en sikkerhetssele på deling. Vi anmelder sjåføren til politiet, sier Kenneth Holm Vestby i Vegvesenet.

Fem førere blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett, de manglet alle sertifikat som gir dem anledning til å kjøre med tilhenger. Førerne måtte sette tilhengerne sine igjen på stedet.

Ytterligere én sjåfør blir anmeldt for å kjøre med grove tekniske feil, én stoppet ikke for kontroll, og blir anmeldt for det.

Én fører var også så opptatt med å skrive SMS med mobilen under kjøring at han ikke merket kontrollen og nesten kjørte ned kontrolløren som skulle vinke han inn, heter det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

– Vi ser mange som sitter med mobilen. Det kan fort oppstå farlige situasjoner, sier Vestby i Vegvesenet.

Totalt er 4379 kjøretøy kontrollert. Vegvesenet opplyser at kontrollen fortsetter utover kvelden.

– Totalt sett har vi hatt en god kontroll der vi har fått ryddet opp i flere forhold på stedet, sier Vestby.