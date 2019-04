En mann i 30-årene med bostedsadresse i Stavanger meldte seg til politiet i Oslo langfredag og erkjente å ha knivdrept enn mann i Riga. Vestlendingen hevder drapet skjedde i nødverge.

Politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt opplyste til Aftenbladet lørdag at politiet ville be om fire uker varetekt for mannen.

Søndag gikk saken som kontorforretning. Kontorforretning betyr at en dommer alene går gjennom sakens dokumenter før dommeren avgjør om politiet skal få medhold i sin begjæring om varetekt.

Varetekt

Siktedes forsvarer John Christian Elden opplyser til Aftenbladet at det i kontorforretningen ble samtykket til fire uker med brev og besøksforbud, men ikke isolasjon.

– Slik kan politiet få kontrollert mannens forklaring om nødverge uten at han kan beskyldes for å påvirke etterforskningen, skriver Elden i en SMS til Aftenbladet søndag.

Nødverge

Lørdag forklarte Elden overfor Aftenbladet at hans klient kom i en krangel med en latvisk mann i Riga, at han handlet i nødverge og at han deretter reiste hjem til Norge. Der kontaktet han Elden og politiet før han meldte seg til politiet.

Bakgrunnen for at mannen valgte å melde seg for politiet i Norge skal være fordi han har mer tillit til politiet og rettsvesenet her enn i Latvia.

Henleggelse

John Christian Elden er tydelig på at saken bør henlegges.

– Når politiet får konkludert på nødverge, vil saken måtte henlegges ut fra vår klients forklaring.

Stavanger-mannen har samtykket til varetektsfengsling, men nekter straffskyld. Saken vil etterforskes i Stavanger. Mannen befinner seg per nå i Oslo.

Aftenbladet har opplysninger om at den siktede tidligere er dømt i Stavanger tingrett for vinningskriminalitet og at han var ferdig med å sone en dom kort tid før han dro til Riga.