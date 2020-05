Mange høylytte russefester natt til mandag

Russefester ved Kvadrat, på Borestranda, i Mekjarvik og ved Melsvatnet ga mange klager til politiet.

Mange russ var ute på høylydte fester natt til mandag. Foto: Fredrik Refvem

– Høy musikk, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt.

Dét er bakgrunnen for en god del klager til politiet i løpet av natt til mandag.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å rykke ut på alt, men var ute både i Mekjarvik, ved Kvadrat og ved Melsvatnet. Russen følger de anvisninger vi gir og skal ha skryt for det. Men det er forståelig at de som for eksempel skal på jobb og skole ikke synes dette er like festlig, sier Skårland til Aftenbladet.

Meldinger Aftenbladet har fått tyder på at festmusikken enkelte steder kunne høres på flere kilometeres avstand.

Slik så det ut utenfor handlesenteret Kvadrat mandag morgen. Foto: Ronny Hjertås

Politiet har kun gitt råd og henstillinger og ingen bøter eller andre formelle reaksjoner.

I tillegg til at russen har fått ut en del oppsamlet festglede, melder politiet om en del klager på private fester, særlig i Stavanger og Haugesund natt til mandag. Heller ikke her er det gitt formelle reaksjoner.