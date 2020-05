17. mai-feiringen 2020 er i gang!

Bryne musikkorps marsjerte klokken 07.45 på nasjonaldagen forbi kunstverket som har blitt et symbol på den unike koronatiden.

Bryne musikkorps har begynt sin lange og trofaste markering av nasjonaldagen. Foto: Geir Sveen

Korpset er et av mange som sørger for den særegne norske 17. mai-stemningen. Det er Aftenbladets erfarne reporter Geir Sveen som har tatt bildet, i det korpset passerte gatekunstverket «The Lovers».

Bildet «The Lovers» spredte seg over hele verden etter at det først ble festet til en betongvegg i Arne Garborgs vei på Bryne midt i mars i år, samtidig som Norge ble koronastengt. Da bildet denne uken ble gjort tilgjengelig for salg, blant annet i form av trykk i ulike størrelser og versjoner sist uke, ble alt utsolgt i løpet av ett minutt.

Samlet pris var altså 2,6 millioner kroner. Pøbel sier at det var viktig at verket på en vegg under ei bro på Bryne ga oppmuntring og håp til alle som føler at hverdagen har blitt tung som følge av koronapandemien. Også New York Times har omtalt kunstverket.