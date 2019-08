Leteaksjon ved Preikestolen - tysk mann savnet

Det meldte politiet klokken 22.30.

Mannen møtte ikke opp ved Preikestolhytta som avtalt. Ifølge en kamerat gikk han fra Preikestolhytta klokken 13.30 og skulle returnere til samme sted. Turen tur/retur Moslifjellet tar normalt cirka seks timer.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) har sendt et Sea King-helikopter til stedet og er i gang med søk fra luften.

– I tillegg er rundt 30 frivillige fra Norsk Folkehjelp, Hjelmeland Røde Kors og Speidernes beredskapsgruppe på plass ved Preikestolen. De har også med seg to redningshunder. To patruljehunder er på vei fra Stavanger, forteller operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet like etter klokken 23.

– Mørket er ingen hindring for Sea King, så vi vil søke fra luften utover natten om nødvendig, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved HRS.

