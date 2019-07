Småjobber ønskes: - Vi er desperate

– Vi trenger flere privatpersoner som ringer inn småjobber, sier Silje Catrin Norland som jobber i Småjobbsentralen i Sandnes.

Småjobbsentralen er et sted hvor arbeidsvillig ungdom mellom 13 og 17 år kan komme og få oppdrag som plenklipping, husmaling, vasking, støvtørking og mye mer. De holder til både i Stavanger og Sandnes, og arbeidsgiver må gi ungdommene henholdsvis 90 og 85 kroner timen for arbeidet de ønsker utført.

– Det er merkbart færre oppdrag i år enn i fjor. Vi er ganske desperate, sier Norland.

Hun forteller at de i fjor hadde stor gjennomtrekk daglig, og fikk sendt ut mange på oppdrag, men i år har de stort sett bare én til to oppdrag hver dag.

– Vi har 80 ungdommer som har registrert seg for jobb på en liste vi har, og rundt 50 kommer inn hver dag i håp om en jobb. Det er bare dem som sitter her vi gir oppdrag til, forklarer hun videre.

Lange dager

Det kan bli lange dager for ungdommene som venter på jobb. I Sandnes bidrar Ungdomsteamet i Barne- og familieenheten med å lage frokost, samt transport ut til de ulike oppdragene. De har også forskjellige aktiviteter, og prøver å tilrettelegge for ventingen.

Ingrid Meling Ramberg

– Får vi inn et oppdrag prøver vi å sende to om gangen. Ungdommene setter både pris på pengene, og at de får muligheten til å gjøre noe.

Typiske oppdrag er plenklipping, maling av hus, luking, dyre- eller barnepass og vasking.

– I fjor hadde vi to jenter som vasket et grisehus, og en gutt som jobbet i nesten en uke med barnepass for noen. Det er bare å ringe inn og spørre dersom noen lurer på noe med jobben de kan tilby.

Været påvirker mengden oppdrag

Også i Stavanger har de stort behov for flere oppdrag.

– Vi har 30–40 ungdommer som kommer inn og venter på oppdrag. Vi får inn oppdrag hver dag, men når det blir overskyet og regner blir det fort mindre arbeid, forteller Cathrine Akernes, leder for Småjobbsentralen i Stavanger. De kan også ta imot oppdrag fra Forus, Sola og Randaberg.

– Det er lite vi sier nei til. Ungdommene kan gjøre alt som ikke krever en fagperson eller sertifikat. Nylig sendte vi noen avgårde for å skru sammen en køyeseng.

Luket innkjørsel i ti timer

John Andreas Tyrrell fikk et oppdrag i forrige uke som innebar å bære plantejord og flytte søppel fra en hytte i en kolonihage.

– Jeg vil gjerne tjene penger, derfor kommer jeg hit hver morgen halv ni. Han sitter sammen med kompisene sine Tobias Søvik Nærland og André Danielsen Bøe. Ingen av dem har enda fått et oppdrag.

– Vi tar det vi får og håper bare det dukker opp noe, sier guttene.

I Stavanger sitter det også en gjeng på ni ungdommer sammen og venter på jobb - tre av dem har hatt et oppdrag i løpet av sommeren. En av den er Marthunish Teuku - han fikk et ti timer langt oppdrag en dag.

– Jeg og en annen ble sendt til Tananger for å luke en innkjørsel. Det var fint vær og vi tjente tusen kroner, så en veldig bra dag, forteller han. De andre to klippet hekk og plen i et par timer.

Det er ikke første gang Småjobbsentralen trenger flere småjobber. Les mer her og her.