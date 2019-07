Coop Klepp selger Jærhagen for rundt 1 milliard kroner

Verdien av avtalen skal være rundt 1 milliard kroner, etter det Aftenbladet erfarer.

– Vi er enige om ikke å kommentere kjøpesummen, sier partner Linn Idsø Brenne i Pangea Property Partners som har tilrettelagt salget.

Doblet senteret i høst

Avtalen kommer etter at Jærhagen har gått gjennom en betydelig utvikling.

I november i fjor doblet senteret arealet til 57.000 kvadratmeter, etter tidenes utbygging på Jæren, priset til 300 millioner kroner. Det forventes nå at antall besøkende økes fra 1,3 millioner til nærmere 3 millioner.

Jærhagen har hatt over 90.000 besøkende på en uke

– For oss betyr det at vi nå får frigjort kapital til å satse mer på vår kjernevirksomhet, salg av daglig- og byggevarer, lyder det rolig fra administrerende direktør i Coop Klepp, John Thysse.

Får inn stor pengesum

Han medgir at handelslaget som eies av 10.500 medlemmer nå får en god del penger inn på konto. Disse skal brukes på å betale for den store satsingen som ble gjort i fjor på Megabutikken og til nye butikker. En ny Extrabutikk åpnet nettopp dørene på Kleppe og en ny skal nå bygges på Kåsen, nesten på Bryne.

Coop går mot Coop og fyller disse store, tomme lokalene i Klepp

– Men med dette får vi også redusert risiko, sier Thysse.

Han minner om at Coop fortsatt skal være både største eier i det nye syndikatet (30 prosent) og største leietaker i Jærhagen.

Fakta: Coop Klepp SA Hva: Er 100 år i år. Har dagligvarebutikker på Orre, Voll, Kleppe, Klepp st. og Øksnevad, samt landbruksavdelinger på Orre, Voll og Kleppe. Driver på Jærhagen Obs bygg, Gull & Ur og Tilbords. Eiendomsutvikler: Skapte Jærhagen, fylkets nest største kjøpesenter; 57.000 kvadratmeter. Venter i år 3 millioner besøkende og en omsetning på 1,4 milliarder kroner. Aktuell: Handelslaget har nå solgt Jærhagen til et nytt syndikat, der laget fortsatt blir største eier med 30 prosent. Handelen skal ha en verdi på nær en milliard kroner. Åpnet nettopp ny Extra butikk på Kleppe og skal gjøre det samme på Kåsen, nesten på Bryne.

– Så vi sitter fortsatt med hånda på rattet. Men nå ville andre investorer være med på en fin utvikling, og det synes vi er positivt. Vi driver først og fremst med handel, ikke eiendomsutvikling, påpeker Thysse.

Eventyrlig reise

Bak seg har handelslaget det som blir omtalt som en eventyrlig reise:

Mange mente det var svært dristig da Coop for 14 år siden gikk over veien og bygde et helt nytt kjøpesenter. Jærhagen kostet den gang nær 200 millioner kroner.

Men det ble raskt etablert som ikke bare et nytt midtpunkt i sentrum av Klepp, det ble sentrum. Og etter tre år, i 2007, ble hele senteret solgt til kapitalforvalteren Aberdeen Property - med en gevinst til det lokale handelslaget anslått til 70 millioner kroner.

Pål Christensen

Etterpå kunne Coop Klepp snu opp ned både på Orre sentrum og på Klepp stasjon gjennom nye butikker med leiligheter på toppen. Alt var mulig fordi handelslaget hadde penger i banken etter salget av Jærhagen.

Tilbake på lokale hender

Men lokalt ville man mer. Og rett før jul i 2014 kjøpte handelslaget like godt hele Jærhagen tilbake fra kapitalfondet. Igjen med gevinst.

Solgt igjen

Da Jærhagen doblet senteret i høst kom Dolphin Eiendom As inn som ny eier med 49,9 prosent. Tidligere ble hele Jærhagen eid av Coop. Og det er disse to aktørene som nå har blitt enige om et salg til et syndikat tilrettelagt av NRP Finans As.

- Vi har jobbet systematisk med god utforming kombinert med å sikre sterke leietakere som gir høyt aktivitetsnivå. Det er derfor vemodig å selge, samtidig er det nå naturlig å realisere verdier etter den betydelig utviklingen som er gjort, sier Arild Holten i Dolphin Eiendom AS i en pressemelding.

Pangea Property Partners har vært selgers rådgiver i transaksjonen, og forteller at det var stor interesse for Jærhagen.

– Jærhagen har fått en fremtidsrettet utforming og en mix av butikker, storhandel og aktivitetstilbud som fremstår attraktivt både for leietakere og kunder på senteret. Denne profilen, sammen med omsetningsvekst og solide nøkkeltall gjør Jærhagen interessant for mange investorer, sier Linn Idsø Brenne i Pangea Property Partners - i pressemeldingen som er sendt ut.