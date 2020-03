Nye korona-retningslinjer for helsepersonell

Stavanger kommune skjerpet reglene for helsepersonell søndag. Søndag kveld skjerpet sentrale myndigheter reglene enda mer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Molekylærbiolog Mona Lütcherath tester prøver på Stavanger universitetssjukehus. Foto: Pål Christensen

Stein Halvor Jupskås Journalist

NTB

Leserne mener 3 Comments Icon

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber søndag kveld alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Utviklingen

Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen de siste dagene med et økt antall smittede. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.

I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstakere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å gjøre arbeidsoppgaver hjemme.

Rådene vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres.

– I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstakere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å gjøre arbeidsoppgaver hjemme, skriver Helsedirektoratet.

De nye retningslinjene kommer kort tid etter at Ullevål sykehus innførte nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. Det gjelder 150–160 ansatte ved sykehuset.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon.

Symptomer på koronasmitte er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Litt skjerpet

Stavanger nøyde seg tidligere på dagen med at ansatte innen helse og velferd som har vært i områder med vedvarende smittespredning siste 14 dager, skal kontakte nærmeste overordnede før de kommer på jobb igjen.

Ullevål skjerper

Samtidig innførte Ullevål sykehus søndag kveld en karantene på 14 dager for mellom 150 og 160 ansatte. Også pasienter som har vært i et smitteområde, får karantene, melder NTB.

– Vi innfører fra nå, i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, nye karanteneregler. Det gjelder ansatte, men også pasienter, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus.

– Alle som har vært i smitteområder, skal holdes i karantene i 14 dager fra de kom hjem. De som får symptomer, skal testes, sier han.

Les også 19 personer smittet av koronavirus i Norge

Lokalt

Lokale helseinstitusjoner kommer til å følge opp de nye reglene fra sentralt hold.

I tillegg blir det satt opp egne plakater ved inngangsdørene til sykehjemmene. Det er viktig at besøkende eller frivillige, nøye vurderer, eventuelt i samråd med lege, om de kan utgjøre en smitterisiko for sykehjemsbeboerne. I så fall må de holde seg borte.

Les også Pårørende-representant ved Tasta sykehjem: – Ansatte bør holde seg hjemme om de har vært i et område med koronasmitte

Smitteutsatte land og regioner



Land med omfattende koronasmitte er per 1.3.20: Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia.

Publisert: Publisert: 1. mars 2020 20:01 Oppdatert: 1. mars 2020 21:37