Journalistprisen til Aftenbladets Anders Minge

Årets to journalistpriser går til Aftenbladets Anders Minge, og NRKs Syed Ali Shahbaz Akhtar. Frilansfotograf Marie von Krogh fikk fotoprisen.

Aftenbladets fotojournalist Anders Minge fikk prisen for årets reportasje. Foto: Jarle Aasland

Årets reportasje

Prisene deles ut av Norsk Journalistlag, Stavanger. Minge fikk prisen for årets reportasje Egil, Basse, bensinstasjonen og bilene.

Her er juryens begrunnelse for Årets reportasjepris:

«Journalisten og fotografen har en evne til å få leseren til å føle at de virkelig er der det skjer i denne reportasjen. Lesere som har vært der før, eller som gjennom noen bilder og en levende tekst kan se det hele for seg. Gjennom reportasjen sitter vi igjen og føler at vi kjenner mannen som har jobbet og stått på i over 30 år. De fleste her inne kunne i teorien blitt sendt ut for å lage denne reportasjen, men det er altså en her som har gjort det. Og det er vanskelig å se at det kunne vært gjort bedre. Det er et portrett av en mann og hans sted, en mann og et sted vi vanligvis bare går forbi. Journalisten får imidlertid vist at alle har en historie som er verdt å lese om, og observasjon er fremdeles en svært god metode. Det å sitte tre netter på rad og i stor grad observere en mann på arbeid, har i hvert fall i dette tilfellet gitt en stor leseropplevelse. I metoderapporten til denne saken står det:

«Skrivingen var først en utfordring, for Egil Tveit er en mann av få ord. Jeg lukket derfor øynene og tenkte på hva jeg hadde sett, hørt og luktet. Så gløttet jeg opp – og skrev så fort jeg bare klarte.»

Les reportasjen her:

Syed Ali Shahbaz Akhtar fikk prisen for årets nyhetssak. Foto: Jarle Aasland

Årets nyhetssak:

Prisen for årets nyhetssak gikk til Syed Ali Shahbaz Akhtar, NRK.

Her er juryens begrunnelse:

«En representant fra en til tider utskjelt yrkesgruppe, med stadig mindre sympati fra andre folk, ble hørt og trodd. Det ble avslørt grovt maktmisbruk. Et statlig organ ble fullstendig strippa for tillit. Saken snudde helt rundt på bøndenes og Mattilsynets rolle. NRK-journalist Ali Akhtar jobbet med kildene sine på en eksemplarisk måte. Han var grundig, dokumenterer alle fakta i saken, var beinhard da han konfronterte Mattilsynet og han fortalte historien på en god måte. Først med en lang nettsak med ulike elementer, deretter ble det flere saker på nett, på TV og i radio. Saken «Skandalen i Mattilsynet» gjorde at lederen, Harald Gjein, gikk av. Tre av lederne i Mattilsynet i Rogaland ble suspenderte. Men aller viktigst: Mattilsynet måtte endre rutiner og bøndene vil få en bedre behandling fremover. Derfor vinner Ali Akthar, også i år, pris for Årets Nyhetssak.»

Et fjågt øyeblikk da Aftenbladjournalist Leif Tore Lindø delte ut fotoprisen til frilansfotograf Marie von Krogh. Foto: Jarle Aasland

Årets fotopris

Fotoprisen fikk til frilansfotograf Marie von Krogh (for Aftenbladet) for «Sjømannsøya – inn i det blå».

Juryens begrunnelse: «Serien har et helhetlig poetisk uttrykk. Den er sanselig og varsomt fotografert. Menneskene i sine miljøer er portrettert med en nærhet og intensitet som gjør at vi ikke bare ser dem, men føler dem. Bruken av lys og farger er gjennomført malerisk, og fotografen er beundringsverdig selvsikker i sitt visuelle språk. Serien er veldig godt redigert, vi får det hele og kjeder oss aldri. Den etterlater oss med opplevelsen av å ikke bare ha vært der motivene er – men også å ha smakt, luktet, lyttet og kjent på en øy.»

Hederlig omtale, tekst og foto

Statuttene for denne prisen er at det er en god historie som blir fortalt på en spennende og karakteristisk måte – på papir, digitale flater eller i etermedier. Det var tolv påmeldte reportasjer, og flere av dem var utrolig godt laget.

Hederlig omtale gikk til:

Tommas Torgersen Skretting for boken om Alexander Kielland-lykken .

Thomas Ergo og Tove Bjørnå, Aftenbladet, for artikkelserien «Når alt rakner» .

Anders Minge for foto i artikkelen «Sokndal» .

Arild Inge Olsson og Jarle Aasland for reportasjeserien «USA på grensen».

Erlend Frafjord, NRK, for reportasjen «Du må finne datteren din nå».

Frilansfotograf Marie von Krogh for foto i saken «Digitalisering».

