Nye Ålgård sentrum kan bli kåret til årets beste byggverk

– Prosjektet her på Ålgård er veldig spennende. Særlig hvordan de har klart å skape et uteområdet i sentrum med et fellesskapsmiljø. Det tror jeg mange andre kommuner kan lære mye av, sier juryleder og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae.

Han forteller at det er første gang et rent uteområde er kandidat til å vinne prisen.

– Prisen heter Statens pris for byggkvalitet nettopp for at man skal kunne vurdere slike anlegg også, og ikke bare bygninger, sier Lae.

Transformasjon

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak hedersprisen, som har som formål å løfte fram arkitektur både lokalt og nasjonalt.

I år fikk juryen inn 82 forslag, hvor femten fylker var representert. Av disse har juryen plukket ut sju prosjekter som skal befares, og juryen skal deretter velge ut tre av disse som nomineres til prisen. Tirsdag formiddag var juryen på befaring i Ålgård.

For årets prisutdeling er transformasjon et moment som vektlegges.

– Å transformere er nettopp hva de har gjort her. Slik jeg forstår det var det et gammelt industriområde her før, og senere en idrettsbane. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan omdanne et område å gi det en ny funksjon. I tillegg er det vakkert utformet og tilpasset alle, sier Lae.

Jarle Aasland

Befaring i Ålgård

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø (Ap), forteller at det er stor stas å være en av sju kandidater.

– Vi opplever nominasjonen som en anerkjennelse av alt arbeidet som har blitt lagt ned her. Vi er veldig stolte av det vi har fått til, og det er kjempekjekt at det fine uteområdet vårt i sentrum blir lagt merke til.

Det nye torget med aktivitets- og kanalpark sto ferdig i juni 2018. I etterkant har også et moderne busstopp til 3 millioner kroner kommet på plass.

– Vi har på et vis lagd en helt ny småby, sier landskapsarkitekt og daglig leder i Dronninga Landskap, Ragnhild Momrak.

Botanisk hage

Momrak peker på tre viktige elementer i planleggingen av nye Ålgård sentrum.

– For det første ville vi at det skulle være tett og kompakt, slik at alt lå nært hverandre. Det andre var Ålgårds nærhet til elva, som gjorde at vi ønsket å gi vannet en sentral rolle. Og det tredje var at vi ville få til et grønt og frodig sentrum.

Å gjøre sentrum rik på planter har resultert i en liten botanisk hage langs kanalparken.

– Vi har sjeldenheter som ekte kastanjer, keiserkrone, sommersyrin og rhododendron. I tillegg kommer bunndekkende planter som skal vokse på jorda, forteller Momrak.

To kandidater fra Rogaland

Gjesdal er ikke eneste kommune i Rogaland som er kandidater til å vinne prisen. Før juryen besøkte Ålgård var de på befaring i Sauda for å se på nye Folkets hus, som ble gjenåpnet i september i fjor.

Prisen vil deles ut på DOGA i Oslo 25. september av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.