I et klasserom på Revheim skole vandrer elevene i 8c rundt med hver sin skjerm på et stativ.

– Se, en planet!

Det ser kanskje litt rart ut, men på Revheim er dette et av mange digitale læreverktøy som brukes i undervisningen. Elevene studerer hverandres skjelett gjennom skjermene, og plutselig kan det dukke opp en planet eller to. Dette kalles AR-teknologi, en teknologi som gjør det mulig å se objekter som ikke er fysisk til stede i rommet.

– Jeg syntes det er veldig kjekt. Det er enklere å forstå hvordan ting henger sammen med AR, VR og gaming, i forhold til i en bok hvor man kun ser ting fra en vinkel, sier Daniel Lising Nundal (13), elev i 8c på Revheim skole.

Revheim skole vil speile tiden vi lever i, og mener at digital kompetanse har en like naturlig plass i skolen som lesing, skriving og regning.

– Vi har etablert et helt nytt fag som heter IKT og programmering. Faget er delt inn i tre; generell digital kompetanse, digitaliseringen i samfunnet og grunnleggende programmering, forteller Eirik Jåtten, rektor ved Revheim skole.

I dette faget diskuterer elevene den teknologiske utviklingen og hvordan det vil påvirke framtiden vår. Nettvett inngår også i faget, og det brukes tid på å snakke om hva man faktisk sier ja til når man godtar brukervilkår på sosiale medier.

Gaming, VR og AR

Revheim skole har fått oppmerksomhet for bruken av gaming eller det å spille dataspill i undervisningen. Skolen har til og med ansatt en egen spillpedagog for å optimalisere gaming som læremetode.

– En av de største fordelene med spill er at man kan få på plass et følelsesmessig engasjement rundt en sak. Man kan få en følelse av å være der gjennom spillet, i stedet for å bare lese om det, sier rektor Jåtten.

Rektor forteller videre at de er klar over at folk kan reagere på de utradisjonelle læremetodene.

– Det er klart at du beveger deg i et minefelt. Det er viktig å understreke at gaming bare er en av mange metoder innenfor den digitaliserte undervisningen. Jeg tenker også at det å bruke gaming på skolen kan gjøre at man lettere kan bevisstgjøre elevene om de problematiske sidene ved gaming.

Fakta: Hva er AR- og VR teknologi? AR står for Augmented Reality. Med denne teknologien er det mulig å se for seg objekter som ikke er fysisk tilstede i rommet gjennom en skjerm. Skjermen vil vise den virkelige verden i tillegg til de virtuelle objektene. VR står for Virtual Reality. Med denne teknologien ser man ikke den virkelige verden, men er oppslukt i en virtuell verden.

Fredrik Refvem

Ny spillpolitikk

Tiltakene ved Revheim skole har også vekket interesse hos politikerne. Et utvalg stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har besøkt Revheim skole for å hente inspirasjon.

– Revheim er jo sannsynligvis Norges beste når det kommer til å drive med digital læring. Det er vi ekstremt opptatt av at en også må gjøre i resten av landet, og det er noe vi må lære mer om, sier Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

På Aps landsmøte denne uken legger AUF fram flere forslag om spill i skolen og spillbaserte læremidler som viser til Revheim skole. De vil også innføre kompetanse om dataspill og digital spillkultur i lærerutdanningen.

– Vi tror det er viktig at voksne og politikere forstår at det ikke bare er late ungdommer med ostepop som sitter foran skjermen, men at det også er et fellesskap. Vi trenger en ny spillpolitikk som ser mulighetene, ikke bare utfordringene med gaming, sier Solberg.

Positive til tiltakene

Ida Risanger Sjursø er doktorgradsstipendiat ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, og hun er positiv til nye læreverktøy i skolen.

– Barn lærer på forskjellige måter, så kanskje dette kan få de som ikke lærer så bra på de tradisjonelle måtene til å bli mer motivert. Slik barn og unge lever i dag er annerledes enn hvordan vi voksne lever, så det er på tide på møte de unge på deres premisser, sier hun og fortsetter:

– I tillegg viser forskning at de som har voksne rundt seg som er interesserte i deres digitale verden, har mindre sjanse for å bli utsatt for digital mobbing og å utsette andre for det.

En annen som er positiv til digitalisering i undervisningen er Arne Olav Nygard, førsteamanuensis på Lesesenteret ved Universitetet. Han mener at det er viktig å forstå hvordan det digitale fungerer.

– Forståelsen er helt nødvendig for å være en kritisk bruker. Desto tidligere des bedre, sier han.

Han hyller de kommersielle spillene sin måte å holde brukeren motivert og mener at det er flere paralleller til skolen enn hva man skulle tro.

– De store spillutviklerne som lager de store spillene er avhengige av å lage et spill som holder spilleren i sitt univers, ellers taper de kampen i markedet. Og for å holde på spilleren, er de nødt til å finne en balanse hvor spilleren får akkurat passe nok kunnskap og motivasjon til å fortsette. Det er det samme man har som mål på skolen. Læreren vil alltid lage en undervisning som er akkurat passe utfordrende slik at elevene vil fortsette og er motiverte.

I likhet med Sjursø mener han at dataspill kan motivere elever som ikke responderer så bra på mer tradisjonelle læremetoder.

– Vi mennesker blir trigget av belønningssystemer. Dataspill er veldig flinke på nettopp det. Det mange elever ikke opplever i den tradisjonelle skolen er mestringsfølelse, så dette kan være et verktøy for dem, forteller han.

Selv om han er positiv, mener han at nøkkelen er å sette spillet inn i undervisningen på rett måte.

– Det absolutt viktigste her er at læreren må være stand til å se hva dette spillet kan brukes til i læringen, og hvis læreren legger til rette for dette, har jeg tidligere sett mange positive ting, forteller han.