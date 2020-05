Kan bli 25 grader i pinsen - ikke én sky i sikte

Ingen skyer så langt øyet kan se og utsikter for 20–25 grader i vårt distrikt i pinsen. Bare mulige tåkedotter fra Nordsjøen på kveldene kan true en absolutt drømmepinse.

For mindre enn 10 minutter siden

Fra pinsen for sju år siden. Foto: Kristian Jacobsen

Tommas Torgersen Skretting journalist

– Været ser veldig bra ut både for fredag, lørdag, søndag og mandag i Sør-Rogaland, oppsummerer statsmeteorolog Steinar Skare ved Metorologisk institutt i Bergen.

Da denne artikkelen ble skrevet (12.00 fredag) opererte Skare med en temperatur i Stavanger på 15,5 grader. Forklaringen var en nokså kjølig natt. Men allerede klokken 15 ventet meteorologen 18 grader i Stavanger. Litt lengre inn fra kysten, som i Sauda, kan man vente seg 20–22 grader allerede fredag. Senere i pinsehelgen ventes det opp mot 22 grader i Stavanger og tilsvarende plasser, opp mot 25 i innlandet.

– Det er en sannsynlighet for tåkeskyer mot kveld og natt på kysten, ettersom det er tåketendenser i Nordsjøn, men denne sannsynligheten er ikke så stor, sier Skare.

Vinden for hele perioden vil være svak i form av bris i skiftende retninger, avhengig av når på døgnet vi studerer.

– Vi venter få eller ingen skyer hele helgen.

Skare ringer raskt opp igjen for å minne om to hensyn man må ta alvorlig midt i all gleden over godværet. UV-stråling og rasfare:

– Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet melder at UV-strålingen er høy, helt opp i «sterk» i områder der det fremdeles ligger snø. Det betyr at det er helt nødvendig å beskytte seg mot strålingen.

Og når vi først er inne på snø, kanskje for siste gang denne våren, nevner Skare at det også er fornuftig og å sjekke skredvarsel for fjellområdet du har tenkt å oppholde deg i her. I fjellet i vårt distrikt er snøskredfaren nå moderat.