Ekspert mener det er flere fordeler med større skoler

Undheimsbuen bør ikke ta sorgene på forskudd. Eksperter mener nemlig at et større skolemiljø kan være positivt for både elever og lærere. – Snakk om hva som er det beste for elevene, ikke om hva som gagner bygda, sier professor i pedagogikk Thomas Nordahl.