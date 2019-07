«Is this for real?» spør én i kommentarfeltet på Instagram.

«What is the name of this hotel? spør en annen. Noen skriver «so cool», mens en annen skriver «scary pool».

Hayriatak Design Studio

Selvsagt er det ikke «for real» at Preikestolen skal bli til et innebygd boutiquehotell med et fritthengende svømmebasseng ut fra selve platået.

Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hayri.atak.design.studio. Ifølge informasjonen tilhører den arkitekt- og designstudioet Hayriatak, med adresse Istanbul. Kontoen, som har 14.500 følgere, har lagt ut flere bilder av spektakulære, imaginære bygninger og installasjoner. Og nå altså også selveste Preikestolen.

Og i motsetning til de fleste hjemlige prospekter, har ikke dette firmaet sett for seg sol og fint vær som en naturlig ramme for sin hotelldrøm.