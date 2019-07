Betonglekkasje tok knekken på lakseyngel

Betongutslippet skjedde i forbindelse med et vedlikeholdsarbeid som pågår på Marihøl bru over Hålandselva i Suldal, utført av Mesta.

– Forholdet ble rapportert etter at folk observerte misfarging av vannet nedenfor brua, sier seniorrådgiver Reidar Sandal i Statens Naturoppsyn til Aftenbladet.

Han var selv på stedet fredag, og da var vannet klart igjen. På plass samtidig var også folk fra Suldal lensmannskontor og grunneier. De tok vannprøver og samlet inn død fisk for videre analyser.

– Rett nedenfor bruen er det en slags kulp i vannet. Det er her yngelen har dødd. Lenger nede lever fiskeyngelen, så skaden har rammet i et begrenset område, sier Sandal.

Reidar Sandal/Statens naturoppsyn

Om det er gift fra den våte betongen, eller den store mengden partikler som har tatt livet av lakseyngelen, er ikke klart.

– Uansett ser det ut til at større fisk har greid seg bra. Hålandselva er en god lakseelv, men det er uklart hvor store konsekvenser det vil får for det framtidige fisket i elva at denne yngelen er borte, sier Sandal.

Fylkesmannen i Rogaland melder på sin nettside at de hadde gitt tillatelse til vedlikeholdsarbeidet etter gjeldende vassdragsregelverk. Her et det satt klare betingelser om beskyttelsestiltak for å hindre lekkasjer og utslipp til elva. Ifølge assisterende miljøvernsjef Per Kristian Austbø betingelsene ikke overholdt, og politiet er koblet inn i saken.

Utslippet er stoppet, og vedlikeholdsarbeidet på broen er utsatt inntil videre.