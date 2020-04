- Vi håper det er kjekt for elevene å få noe annet i innboksen enn bare skoleting

40 lærere ved Randaberg videregående har laget en motivasjonsvideo til seg selv og elever. Hold ut er budskapet som nå sprer seg langt utover skolens vegger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

40 lærere og elever gikk sammen for å lage en sang til elever og kolleger ved Randaberg videregående skole. Nå har videoen blitt sett over 3000 ganger. Foto: Ida Adolfsen

Stella Marie Brevik Journalist

– Uproffe som vi er gjorde vi det beste ut av det. Tanken bak er at vi bryr oss, sier rektor ved Randaberg Videregående, Trond Hoel, om videoen.

Hver fredag har lærerne ved Randaberg videregående laget en liten gimmick til de 890 elevene. En gøy hilsen i innboksen, eller en hilsen på døra ved påske. Dette har staben, som teller mellom 140 og 150 personer, gjort for å minne elevene på at de fortsatt er et lag, og at ingen er alene.

– Vi vil bygge en fellesfølelse, selv om vi sitter på hver vår kant, sier rektor Hoel.

Rektor ved Randaberg Videregående, Trond Hoel. Skjermdump fra musikkvideoen. Foto: Ida Adolfsen

Mandag forrige uke fikk Dag Øverland, lærer ved medielinjen, en idé om å dra det litt lenger. Skolen skulle snart åpne for noen elever, og staben ville sende en ordentlig hilsen til både elever og kolleger.

Svaret ble musikkvideo med følgende budskap: Hold ut, det ordner seg, og forresten: Vi lærere savner også å være på skolen.

Se videoen her:

Flere tusen visninger

– Vi håper det er kjekt for elevene å få noe annet i innboksen enn bare skoleting, sier Hoel.

– Også vil vi vise at de voksne tørr å bjuda på!

Musikkvideoen ble delt på Youtube mandag 27. april og har per tirsdag morgen fått over 3200 visninger. Lærer Dag Øverland har stått for musikkinnspillingen, mens elev ved medielinjen, Ida Adolfsen har filmet og redigert.

– Vi har brukt både arbeidstid og fritid på dette, forklarer rektor Hoel. – Jeg mener også at Ida har brukt store deler av helgen på redigeringsarbeidet.

Les også Frykter at flere faller ut av videregående med stengte skoler

Lærer ved Randaberg Videregående, Dag Øverland. Skjermdump fra musikkvideoen. Foto: Ida Adolfsen

Tok én uke

Arbeidet med videoen tok en hel uke og rundt 40 lærere og elever har vært med på innspillingen. Øverland og Hoel forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger:

– Jeg registrerer at videoen spres seg på sosiale medier og venner av meg har sendt meg meldingen. Vi får også tilbakemeldinger fra ansatte som sier de er stolte over å jobbe på Randaberg, sier Hoel.

– Utelukkende positivt, men jeg har ikke hørt noe særlig fra elevene ennå, sier Øverland.