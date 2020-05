Marie tapte kampen, Klepp åpner for to blokker ved Kleppeloen

En stor mobilisering i innspurten hjalp ikke. Kommunestyret vedtok mandag kveld med 21 mot 10 stemmer den nye reguleringen for inngangen til Klepps viktigste turområde.

Kleppeloen er viktigere enn noen gang, mente Marie Storhaug, her i turområdet som ligger over Jærens eneste tunnel. Men etter kommunestyremøtet vil kommunen nå starte et arbeid for varig vern av naturperlen. Foto: Pål Christensen

Det innebærer at det kan bygges to nye blokker med inntil 35 boliger ved hovedporten til Kleppeloen, der det i dag ligger et gårdstun.

Mindretallet ville utsette saken.

– I denne saken har det vært et engasjement helt siden vi fikk en tunnel i stedet for en vei gjennom Kleppeloen. Tenk om det ikke hadde skjedd, sa Torbjørn Hovland (KrF).

Han konstaterte at saken med to nye blokker hadde gått under radaren for mange, og han roste Marie Storhaug som på nytt slo alarm.

– Summen av en ny skole, nye boliger og to nye blokker, viser at Kleppeloen trenger en langsiktig plan, sa Hovland som til slutt fikk ti stemmer fra KrF, Sv, Mdg og spredte representanter for en utsttelse av blokkene.

Slo alarm igjen

Dermed ble det nederlag for Marie Storhaug, kjent som leder av grasrotbevegelsen som sørget for at det kom tunnel, ikke ny hovedvei i dagen gjennom Klepps grønne lunge.

I sist uke slo hun alarm igjen, både med leserbrev og med direkte kontakt til ordfører og politikere.

Her er leserbrevet:

– Det er ikke for seint å snu. Kleppeloen er viktigere enn noen gang når sentrum skal fortettes. Allerede nå bor 10.000 i gåavstand til parken, var budskapet.

Marie Storhaug viste til allerede vedtatte planer om ny barneskole på høyden i vest og nye boliger og en blokk vest for inngangen. Og nå kom enda et prosjekt: To nye blokker på gårdstunet. Dette ville medføre at Kleppeloen ble bygget inne og ned, hevdet Storhaug, som derfor ville ha «time-out» for å se alt gjennom en helhetlig plan.

Skolen farget rødt er vedtatt. Det er også boligene og en blokk i midten. De to siste blokkene ligger der det i dag er et gårdstun, til høyre på kartet. Foto: Viktor Klippen

Vedtatt på nettmøte

Kommunestyret ble holdt som et lukket møte, og med representantene i salen med god avstand. Marie Storhaug selv var svært spent på utfallet, og ba om få følge møtet direkte fra rådhuset, men fikk avslag på søknaden om å få bli tilhører på dispensasjon.

Har ligget som boliger i over 20 år

På forhånd var det klart at mange av de sentrale partiene ville følge innstillingen. Årsaken var først og fremst at gårdstunet ble regulert til boliger for rundt 20 år siden.

Flere politikere mente også at tiltaket med park og dam rundt ville skape en finere inngang til Kleppeloen. Blokkene skulle erstatte boligen, et maskin-hus og en stor løe som ikke hadde drift. Det ble også understreket at blokkene ikke tok noe areal fra selve Kleppeloen.

– Fakta er at Loen med dette blir større. Den er gull verdt for alle, og det skal ingen være i tvil om, sa Kjetil Friestad (H) som på vegne av Høyre foreslo et tillegg: At administrasjonen skal starte et arbeid for varig vern av Kleppeloen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dette sier Marie etterpå

Marie Storhaug sier i en kommentar til Aftenbladet at hun er kjempeglad for at kommunen vil lage en plan for varig vern av Kleppeloen.

– Dette er en seier. Både Loen og folk som bruker denne fortjener å bli tatt på alvor. Men jeg er samtidig skuffet over at det gjøres et nytt utbyggingsvedtak før planen som skal verne Loen er på plass. Jeg er overrasket over hastverket, og at en ikke tar seg tid til å se på om vi kunne få til en vinn, vinn løsning der både Loen, skolen og jordvern kommer bedre ut, samtidig som grunneier ivaretas, sier Storhaug.