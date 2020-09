Sandnes får utendørs svømmebasseng i 2022

Det planlagte sjøbadet i Vågen var satt på vent på grunn av dårlig kommuneøkonomi, men nå tar Sandnes Havn regningen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Sandnes skal få sitt eget sjøbad i havneområdet. Foto: Trodahl Arkitekter

Julie Teresa Olsen Journalist

Styret i Sandnes Havn KF har bestemt seg for å bevilge 30 millioner kroner til bygging av utendørs ferskvannsbasseng i Sandnes gjestehavn. Dette for å øke engasjementet rundt og skape aktivitet i havnen, heter det i en pressemelding.

Sjøbadet får et 25-metersbasseng, et barnebasseng på 12,5 meter og garderober på 250 kvadratmeter. Anlegget skal være åpent året rundt dersom etterspørselen er god nok.

Målet er at bassenget skal være klart våren 2022.

Sandnes Havn hadde opprinnelig satt av 15 millioner kroner til sjøbadet. Planen var at Sandnes kommune skulle betale resten av sjøbadet til rundt 30 millioner kroner.

Rådmannen hadde satt av 28,5 millioner kroner i økonomiplanen til et flytende basseng med oppvarmet ferskvann og garderobeanlegg. Men så ble det kjent at Sandnes kommune må spare 300 millioner kroner. Dermed forsvant bevilgningen til sjøbad i Vågen.

– Dette har vi råd til

– Vi tror at dette er veldig bra for byen og for gjestehavna. Derfor ønsker vi å ta hele regningen når kommunen ikke har midler til å bidra, sier havnesjef Thor Thingbø til Aftenbladet.

Sandnes Havn er et kommunalt foretak som er heleid av Sandnes kommune.

– Pengene blir ikke tatt fra kommunekassen. Sandnes Havn har solid økonomi etter flere år med nøktern drift. Dette har vi råd til, sier Thingbø.

Drømmen om et utendørs svømmebasseng i havneområdet dukket opp allerede da planene for den nye Havneparken i Sandnes ble lansert for flere år siden.

Sandnes ser til Arendal når de planlegger sitt nye utendørs svømmeanlegg. Sørlandsbyene åpnet landets første flytende utendørs svømmebasseng i byens gjestehavn i 2016.

Anlegget er planlagt i gjestehavnen utenfor Havnespeilet der blant annet Sandnes Sparebank holder til. Denne plasseringen antas å være god både i forhold til vær og klima og ligger i passe avstand fra Ruten og like ved den nye rådhusplassen.