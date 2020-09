Spørsmål og svar om korona

Hei! Det er flere grunner til at det tar lang tid å få svar på koronaprøvene. For eksempel hvor mange som tester seg, hvor ofte prøvene blir hentet på teststasjonene og hvilket tidspunkt prøven kommer til laboratoriet. Det er forklart i denne artikkelen. Her er den korte versjonen: Koronaprøvene blir plukket opp på teststasjonene en til to ganger daglig (mer ved behov) og fraktet til analyse ved Stavanger universitetssjukehus. Selve analysen fra start til slutt tar rundt seks timer. De som har blitt testet for koronaviruset vil finne prøvesvaret på Helse-Norge. For at prøvesvaret skal bli synlig hos Helse-Norge, må laboratoriet videreformidle til Folkehelseinstituttet (FHI), som igjen må godkjenne at svaret havner på Helse-Norge. Denne godkjenningen har per nå bare skjedd en gang i døgnet, men det skal nå komme en endring her. Positive prøver blir varslet direkte til personens fastlege per telefon. Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger, slik at potensielt smittede ikke skal smitte andre mens de venter på prøvesvaret :)