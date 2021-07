Solberg ber de borgerlige partiene skjerpe kampen

Et Frp på under 10 prosent knuser Høyre-leder Erna Solbergs drøm om et borgerlig flertall. Nå ber hun alle partiene på høyresiden gi jernet.

Erna Solberg (H) nekter å gi opp håpet om nye fire år som statsminister. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

– Alle fire partiene må slåss for fornyet makt, slår Solberg fast overfor NTB.

Frp er nå mer enn halvert siden valget i 2017. På en ny måling for Dagbladet før helgen faller partiet til et historisk bunnivå med 7,2 prosent oppslutning. I tillegg står både Venstre og KrF i fare for å havne under sperregrensa.

– Rart signal

Frp ser heller ikke ut til å satse så hardt på dette valget, men heller peile seg inn på valget i 2025. Blant annet har det vært lite blest om valgkampåpningen til partileder Sylvi Listhaug i Møre og Romsdal før helgen.

Det er dårlig nytt for Solberg, som trenger et stort Frp for å få flertall.

– Selv om de legger opp en langsiktig strategi mot 2025 for å bygge opp Frp, så må de jo slåss for velgerne sine i dette valget også. Hvis ikke sender de et signal til velgerne om at det ikke er så viktig hva de stemmer nå.

– For meg er det et rart signal å gi. Jeg tror velgerne vil ha politikere som ønsker gjennomslag i neste fireårsperiode. Men jeg tror også at det er det Frp vil, sier hun diplomatisk.

Regjeringsalternativ i det blå

Selv om de borgerlige skulle greie å snu valgvinden og vinne valget til høsten, er det høyst uklart hvordan Solbergs nye regjering eventuelt vil se ut.

I sine åtte år som regjeringssjef har hun ledet fire ulike regjeringer, men vil ikke si hvem av dem hun eventuelt vil forsette med.

– Det aller viktigste er at vi gjør en forpliktelse overfor velgerne om at dersom det blir et borgerlig flertall, blir det også en regjering utgått fra borgerlig side. Da må vi finne ut av det, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Drømmeregjering: Alle fire

Hennes drømmeregjering består fortsatt av alle de fire borgerlige partiene.

– Det har det alltid vært og kommer til å være, slår hun fast.

Men drømmen virker lite realistisk. Venstre og Frp kan ikke utstå hverandre, og Frp ønsker seg tilbake til tida med blåblå regjering. Solberg vil ikke si hva hun tenker om dét ønsket, men svarer heller:

– Hvis vi får fornyet makt, og det bør alle fire partiene slåss for, så gir det oss en forpliktelse til å finne ut av dette.

Regjeringens sammensetning kan dermed forbli et åpent spørsmål til etter valget. Men en ren Høyre-regjering er utelukket, slår hun fast.

– Vi vil ikke det. Vi ønsker å ha flere partier i regjering. Det gjør prosessen enklere, sier hun.

Blør velgere

Hennes mål er å få Høyre tilbake til 25 prosent, men partiet sliter på målingene og har nå drøyt 20 prosent oppslutning. Det er likevel ingenting mot Venstre, KrF og Frp, som alle blør velgere.

– Hva er grunnen til at Høyre bare har en svak nedgang mens de andre raser? Er det farlig å samarbeide med Erna Solberg?

– Nei da, det er det ikke. Men vi har jo mange statsråder og høy grad av synlighet. Jeg tror det handler om at Høyre er et helhetsparti. Våre velgere vet at vi må gjøre kompromisser, og skjønner at det er en del av å sitte i regjering.

Vil ha revansj

Lørdag avsluttet Solberg en tre dager lang valgkampmaraton på Øst- og Sørlandet med proppfullt program. Fredag møtte hun velgere ved Grisen storsenter utenfor Tvedestrand.

NTB spør en tilfeldig tilskuer om han tror Høyre vil greie å hente hjem valgseieren en tredje gang.

– Jeg håper ikke det, sier mannen, som viser seg å være leder av Tvedestrand Ap, Kai Henning Holum.

I kommunevalget for to år siden var tradisjonelt Høyre-styrte Tvedestrand bare 53 stemmer fra å skifte farge fra blått til rødt.

– Nå er det tid for revansj, sier Holum.