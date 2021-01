Politiet iverksetter leteaksjon etter par i 50-årene i Sirdal

Politiet iverksetter leteaksjon etter et par i 50-årene i Sirdal. Paret skal ha dratt ut på tur lørdag.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag kveld, like før midnatt, melder politiet at det er iverksatt leteaksjon etter et par i 50-årene, som lørdag dro på tur i Sirdalsheiene. Paret ble meldt savnet rundt klokken 21 søndag kveld, da de ikke møtte opp til en sammenkomst. Familien oppnådde ikke kontakt med paret.

Det er ukjent hvor turen startet og hvor paret skulle.

– Vi vet at de er turvante mennesker som har benyttet seg av turisthyttene i området tidligere. Vi tar utgangspunkt i at en av turisthyttene er målet med turen deres, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Toralf Skårland, til Aftenbladet.

Det er foreløpig usikkert når paret ble observert sist og hvilken farge de hadde på klærne.

Flere patruljer, deriblant to hundepatruljer, og frivillige er med i søket søndag kveld.

– Vi leter hovedsakelig etter parets bil, en Toyota Land Cruiser. Lokaliseringen av bilen vil være utgangspunktet for et søk. Vi er svært interesserte i observasjoner av bilen.

Politiet ber om at observasjoner av bilen, som har registreringsnummer AJ83492, meldes til politiet på 02800.

Skårland forteller at søket fortsetter søndag kveld og natt til mandag, men forholdene i Sirdal kan gjøre søket vanskelig.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut hva som har skjedd, men hvor lenge vi vil søke natt til mandag avhenger av forholdene. Det er 20 minusgrader i området, snøskredfare og mørkt.