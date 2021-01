Savnet par funnet etter leteaksjon i Sirdal

Politiet iverksatte søndag kveld en leteaksjon etter et par i 50-årene i Sirdalseheiene. Mandag morgen melder politiet at de to er funnet i god behold.

NTB

Publisert: Publisert: I dag 00:28

Et par i 50-årene som var savnet etter at de søndag kveld dro på tur i Sirdal i Agder, er funnet i god behold.

Sør-Vest politidistrikt meldte om leteaksjonen rett før midnatt natt til mandag. Paret ble meldt savnet ved 21-tiden etter at familien ikke fikk kontakt med dem.

Flere politipatruljer, frivillige og ekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i søket.

Klokken 4.22 melder politiet på Twitter at de to er funnet i god behold.