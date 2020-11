Fugleinfluensasmitten: Høyere skuldre på hønsegårdene

Fjørfelagets leder Tone Steinsland på Bryne har panikk for å få smitten inn i sin fjørfebestand, men er godt forberedt på fugleinfluensaen som fredag ble oppdaget i Norge.

– Fugleinfluensa inn i fjørfebestandene vil være katastrofalt for bransjen, og på sikt også for matproduksjonen, sier leder Tone Steinsland i Rogaland Fjørfelag. Foto: Fredrik Refvem

Dette er fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl. Ved nærkontakt med smittet fugl har det også i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet.

Når hønsefugl smittes av influensavirus fra ville fugler, kan viruset opptre i to hovedformer: en lavpatogen form som gir lite sykdom, og en høypatogen form som er nær 100 prosent dødelig for hønsefuglene.

Tilfeller av smitte direkte fra fugl til mennesker i høypatogen form, ble første gang registrert i Hongkong i 1997. Av 18 tilfeller hadde seks dødelig utgang. Genetiske analyser viste at smitten kom fra et utbrudd av dødelig fugleinfluensa i Hongkongs hønsebestander.

I perioden 2003–2006 spredte nære slektninger av viruset seg til deler av Asia og Afrika, der det forårsaket større eller mindre utbrudd hos fugl, og noen steder sporadiske infeksjoner og dødsfall hos mennesker.

Kilde: fhi.no

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet (FHI) sa fredag at de vurderte smitterisikoen til mennesker som svært lav.

Fredag bekreftet Mattilsynet at det var funnet fugleinfluensa i en viltlevende kortnebbgås, som ble funnet død i Sandnes. Dette var første gang den fryktede fugleinfluensaen var påvist i Norge, og det i den alvorlige, høypatogene formen.

For Tone Steinsland (42), som både driver gård og er leder i Rogaland Fjørfelag og nestleder i Norsk Fjørfelag var dette en svært ubehagelig nyhet. Men ikke så overraskende.

– Faren for fugleinfluensa har vi vært klar over i årevis, og i det siste har vi jo fått med oss nyhetene om at den har herjet i andre europeiske land. Siden trekkfugler verken trenger pass eller smittetester for å krysse landegrenser, er det ikke så rart at smitten også har flydd inn over Norge.

Men fugleinfluensa er heller ikke den eneste smitten vi som driver med fjærfe må være påpasselige mot. Alle de viktigste tiltakene mot å få smitte inn i norske fjærfebestander er satt i verk og blitt rutine for lenge siden. Derfor har vi også greid å holde salmonellasmitte ute. Men uansett var det nok mange i bransjen som fikk ekstra høye skuldre da nyheten kom, sier hun.

– Ikke få panikk, få hønsene inn

Fredag skjedde ikke annet enn at bransjen ble kalt inn til et beredskapsmøte med Mattilsynet.

– Ikke få panikk, ikke spre frykt, men pass ekstra godt på. Og få alle hønsene inn under tak, var hovedbudskapet fra det møtet, sier Steinsland.

Rogaland fylke står for rundt 30 prosent av egg- og fjørfeproduksjonen i Norge, og aller størst er produksjonen i jærkommunene Klepp, Time og Hå, i tillegg til Finnøy.

Det viktigste tiltaket for å unngå at smitten fra villfugler kommer seg inn fjørfebestander, er å sørge for at alle fuglene befinner seg inne under tak.

Mens bare én prosent av den kommersielle fjørfebestanden i Rogaland er utegående, er tallet på landsbasis sju prosent.

Nå blir alle sammen værende innendørs under tak til beskjeden kommer om at trusselen er nedgradert.

Steinsland er tredje generasjon som driver rugeri og oppdrett av verpehøns på familiegården utenfor Bryne gjennom Steinsland & co. Hvert år klekkes over fem millioner kyllinger her.

Tone Steinsland har flyttet deler av Steinsland & Cos produksjon til Helleland og Moi for å spre risikoen for å miste alt i en fugleinfluensaepidemi. Foto: Fredrik Refvem

Konsekvenser for bransje og mattilbud

– Å få smitte inn i bestanden er et scenario som fyller meg med angst. Om det skulle skje, vil konsekvensene være enorme. Ikke bare for fjørfenæringen, men på sikt også for forbrukernes tilgang på egg og kylling, sier hun.

Om det kommer smitte inn i en besetning, vil Mattilsynet umiddelbart båndlegge bestanden til smitten er under kontroll. Men også alle andre bestander innen en radius på tre kilometer vil båndlegges. Det betyr i praksis at ingen egg eller fjørfe kan bevege seg ut eller inn.

– Om viruset blir påvist og er høypatogent, betyr det i praksis at alle dyrene må avlives. For de fleste vil dø av smitten uansett, sier Steinsland.

For å spre risikoen, har hun selv flyttet deler av produksjonen sin sørover til Helleland og Moi, steder der det er lite fjærfeproduksjon.

– I det daglige betyr det en mer krevende logistikk og dyrere frakt av egg. Men om bestanden vår skulle bli smittet, står vi ikke helt på bar bakke etterpå. Mister du alle hønsene, vil det ta år å bygge seg opp igjen, forklarer hun.

Den gjennomsnittlige norske fjørfebestanden er ifølge Steinsland på rundt 7500 verpehøns og 40.000 slaktekyllinger. I Sverige har den største verpehønsprodusenten en million høner. På Island har den største 100.000 høner.

