Time vil ikke lenger ha egen næringssjef

Midt i en prosess der Time kan bli en sentral tilrettelegger for nye arbeidsplasser i regionen, kan kommunen legge ned stillingen som næringssjef.

Rådmann Trygve Apeland (til høyre) kan nå bli pålagt å kutte i staben. En av jobbene som kan forsvinne er stillingen som næringssjef. Den har Reidar Hebnes, til venstre, hatt i åtte år. Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

Nå nettopp

Det kommer fram i budsjettet som tirsdag passerte formannskapet.

I driftsbudsjettet under posten merket «reduksjon næring» vises et kutt på 600.000 kroner i 2021, og så 1,2 millioner i reduserte kostnader hvert år ut perioden. Dette er midler som i dag brukes på å lønne kommunens egen næringssjef.

Må kutte i driften

– Vi er enige om å gjøre en omprioritering for å få ned driftsbudsjettet slik at vi får råd til andre tiltak, forklarer ordfører Andreas Vollsund(H).

– Betyr det at dagens næringssjef blir sagt opp?

– Vi omprioriterer midlene. Rådmannen må håndtere saken videre, sier Vollsund.

Næringssjef og Kalberg

Budsjettkuttet ligger inne som ett av flere i fellesforslaget fra H, Frp, Krf, V og Mdg, og fikk flertall i formannskapet tirsdag.

Budsjettet skal endelig vedtas av kommunestyret 15. desember. Det skjer på samme møte som Time skal si ja eller nei til de omstridte planene om et datasenter på Kalberg, en sak dagens næringssjef, Reidar Hebnes, har jobbet mye med. I potten kan det ligge mellom 3200 og 6200 nye arbeidsplasser, ifølge en konsekvensutredning Norconsult har laget for kommunen.

– Er kommunen ikke fornøyd med jobben som er gjort?

– Dette er en rein omprioritering av midler. Vi er enig om at ordfører, varaordfører og rådmann sammen skal ta mer ansvar for næringsutviklingen, og at vi derfor kan trekke inn stillingen, forklarer ordfører Vollsund.

– Ingen oppsigelsessak

Rådmann Trygve Apeland sier at han må vente på et endelig vedtak og at han ikke planlegger en oppsigelsessak.

– Velger politikerne å trekke inn midlene, må vi kjøre et vanlig løp for omstilling og nye oppgaver. Når vi har nedbemanninger, må vi se om det er andre stillinger som kan være aktuelle.

– Er det slike ledige jobber?

– Kommunen er en stor arbeidsplass, påpeker rådmannen.

Næringssjef Reidar Hebnes har lite lyst til å kommentere forslaget, men sier til Aftenbladet at det kom overraskende på ham.