Drønning fra isen er ikke farlig

Drønning fra isen høres skummelt ut, men det er ikke farlig.

Isen på Stokkalandsvatnet i Sandnes er trygg og et populært utfartssted i disse dager. Foto: Jarle Aasland

Det er ikke lydene isen lager, men tykkelsen som avgjør om den er trygg eller ikke, forklarer Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt i en artikkel på Forskning.no.

Tykkelsen avgjør om det er trygt

I Stavanger kommune må isen på vannet være minst 13 cm og ha god kvalitet før det åpnes for ferdsel. Kommunen måler ikke tykkelsen på islagt sjø og fraråder all ferdsel på is langs kysten.

Hva skjer når isen drønner?

Moxnes sier til nettstedet at isen drønner når det blir kaldere. Hun forklarer at varm is tar mer plass enn kald is. Derfor trekker isen seg sammen når det blir kaldere på kvelden.

Siden isen henger fast i land i tillegg til å bevege seg, dannes det sprekker.

Sprekker betyr ikke at det er farlig

Det høres kanskje skummelt ut med sprekker i isen, men sprekkene er så små at det ikke blir et problem.

– Isen beholder tykkelsen selv om den trekker seg sammen og utvider seg. Sprekker som oppstår på denne måten, gjør altså ikke isen mindre sikker enn den var om dagen, sier Moxnes til Forskning.no.

Her er det snakk om at 1 grad kaldere temperatur gir en sprekk på 0,5 millimeter på 10 meter med is.

Viktig med riktig utstyr

På Skiforeningens nettsider, skriver de at iskulturen i Norge gjør at folk ofte går på isen uten riktig sikkerhetsutstyr.

– Skulle uhellet være ute, så er man hjelpeløs uten sikkerhetsutstyr. Et absolutt must blant sikkerhetsutstyr er pigger som henger rundt halsen, og en kasteline som er helt nødvendig for å redde folk eller bli reddet. Begge disse redskapene er billige og greie å ha med seg, står det på Skiforeningen.no

De skriver også at alle har ansvar for egen sikkerhet på isen.

– Det meldes ikke om «sikker» eller «usikker» is. Alle er selv ansvarlige for egen sikkerhet, og må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen.