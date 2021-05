Snart ruller russen igjen – slik kan smitte unngås

Russefeiringen på Nord-Jæren er snart i gang igjen. Kyrre Lien / Scanpix

Utbruddet i begynnelsen av mai førte til at over 100 russ ble smittet. Russen valgte selv å innstille all russeaktivitet på Nord-Jæren. Natt til søndag er den selvpålagte pausen over, og russen ruller igjen.

