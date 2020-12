SUS orien­terte om koro­nasi­tuasjonen

Smitten er på vei ned i Sør-Rogaland, men SUS venter økt smitte når studenter og andre tilreisende kommer hir for å feire jul.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Se torsdagens pressekonferansen fra SUS øverst i saken.

I forrige uke ble det påvist 20 nye smittetilfeller i Sør-Rogaland.

– Vi skal helt tilbake til september for å finne like lite smitte som i forrige uke, ifølge smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe da SUS informerte om smittesituasjonen på sin ukentlige pressekonferanse.

Men økt reiseaktivitet frem mot jul bekymrer SUS.

– Vi forventer at det vil komme flere smittetilfeller i ukene som kommer, men ikke at det kommer større utbrudd. Det er alle sitt ansvar å forhindre dette, sa Kleppe.

Han ber spesielt reisende fra Oslo og kommunene rundt om å være forsiktige.

– Vi har bedt folk som reiser fra områder med mye smitte om å unngå sosial kontakt i dagene før de drar, sa Kleppe.

– Vi har kontroll på situasjonen og ser at folk tester seg raskt, legger han til.

På det meste har det vært fem pasienter med koronasmitte innlagt på SUS. Per i dag er tre pasienter innlagt på grunn av koronasmitte.

Halvering av antall tester

Han ga skryt både til innbyggerne og kommunene for lave smittetall.

– Vi ser at kombinasjonen av respekt for smittetrådene og god smittesporing har fungert, sa Kleppe.

Smittevernoverlegen minnet om at alle med milde symptomer eller mistanke om korona må teste seg.

– Vi ser fortsatt at cirka 20 prosent ikke har symptomer selv om de får påvist korona og derfor det det viktig å teste seg.

Men minnet om at det ikke skal mye til for at det kommer et utbrudd.

– Vi er fortsatt sårbare for utbrudd.

Antallet som tester seg har gått kraftig ned de siste ukene.

Forrige uke teste 6000 personer seg for korona i Sør-Rogaland. For en måned siden testet dobbelt så mange seg.

– Vi bør ikke komme lavere enn dette, sa Kleppe.

Saken oppdateres!

Les også Dette må du vite hvis du skal reise hjem til jul