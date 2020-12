Ber reisende fra Oslo og kommunene rundt om å være forsiktige

Smitten er på vei ned i Sør-Rogaland, men SUS venter økt smitte når studenter og andre tilreisende kommer for å feire jul.

I forrige uke ble det påvist 20 nye smittetilfeller i Sør-Rogaland. Noe som viser at smitten tydelig er på vei ned.

– Vi skal helt tilbake til september for å finne like lite smitte som i forrige uke, sa smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe da han informerte om smittesituasjonen på den ukentlige pressekonferansen ved SUS.

Ifølge EUs risikokart for koronasmitte, er nå Rogaland sammen med Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag grønne fylker i Norge. Utenom disse, er det bare landet Grønland som er grønt i Europa.

Grønt betyr at området har lavere enn 25 koronatilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og at andelen positive tester er lavere enn fire prosent.

EUs risikokart for koronasmitte. Foto: https://www.ecdc.europa.eu/

Tror smitten vil øke

Økt reiseaktivitet frem mot jul gjør likevel at SUS venter noe økning i smitten.

– Vi venter at det vil komme flere smittetilfeller i ukene som kommer, men ikke at det kommer større utbrudd. Det er alle sitt ansvar å forhindre dette, sa Kleppe.

– Vi har kontroll på situasjonen og ser at folk tester seg raskt, la han til.

Det klare rådet til alle som skal reise på juleferie fra regioner med mye smitte, er å begrense antall kontakter før avreise og de første dagene etter ankomst. Det gjelder spesielt kontakt med eldre og personer i risikogruppen.

Kleppe ber spesielt reisende fra Oslo og kommunene rundt om å være forsiktige.

– Der er smitten over 20 ganger så stor som her, sa Kleppe.

Halvering av antallet som tester seg

Antallet som tester seg har gått kraftig ned de siste ukene.

Forrige uke testet 6000 personer seg for korona i Sør-Rogaland. For en måned siden var antallet dobbelt så mange.

– Vi bør ikke komme lavere enn dette og bør være minst på dette nivået fremover, sa Kleppe, som innrømmet at han er bekymret for at færre tester seg.

– Når det er mer smitte, er det nok lettere å få folk til å teste seg. Men det er viktig at folk fortsetter å teste seg også ved milde symptomer.

Smittevernoverlegen minnet om at alle med milde symptomer eller mistanke om korona må teste seg.

– Vi ser fortsatt at cirka 20 prosent ikke har symptomer selv om de får påvist korona og derfor er det viktig å teste seg.

Ber folk holde ut

Regjeringen har kommet med en rekke tiltak knyttet til julefeiringen. Den lokale smitteforskriften varer til 16. desember, men datoen kan bli forlenget på kort varsel.

Kleppe tror ikke tiltak over tid vil gjøre folk slappe.

– Folk har vent seg til dagens tiltak og det er laget noen spesielle tiltak for julen. Klarer vi å forholde oss til dem, så vil det være til stor nytte, sa Kleppe.

Smitteoverlegen ga innbyggerne og kommunene skrytt for lave smittetall.

– Vi ser at kombinasjonen av respekt for smittetrådene og god smittesporing har fungert, sa Kleppe med en klar oppfordring om å fortsatt følge alle råd.

– Vi er fortsatt sårbare for utbrudd.

De tre siste månedene har rundt 750 personer i Sør-Rogaland fått påvist korona. 28 koronapasienter har vært innlagt i samme periode.

På det meste har det vært fem pasienter med koronasmitte innlagt på SUS. Torsdag var tre pasienter innlagt.

